La Comisión Europea (CE) ha informado este lunes que España dobla la media europea en abandono escolar y que es la única de los países en el furgón de cola (España, Portugal y Malta) que no consigue reducir su tasa.



El 31,2% de los jóvenes españoles entre los 18 y 24 años ha dejado de estudiar, mientras que la media de los Veintisiete se sitúa en el 14,4%.



Portugal (31,2%) y Malta (38%) han conseguido sin embargo reducir sus cifras de abandono entre 2000 y 2009, una progresión que no ha conseguido España, donde hace una década la tasa era del 27%.



Las mejores notas ya no son exclusivas de los países nórdicos sino de Eslovaquia y Eslovenia (alrededor del 5%).

Prevención y segundas oportunidades Bruselas ha presentado este lunes un plan de acción para reducir por debajo del 10% la tasa de abandono escolar en los Veintisiete, una estrategia que deberán desarrollar los Estados según su casuística particular pero que quiere coordinar Bruselas.



Tal y como ha confirmado la comisaria, no hay una partida presupuestaria adicional para este programa, sino que bebe de otros recursos ya existentes, como el fondo social europeo.



El plan de acción se basa en dos ejes fundamentales, la prevención en los primeros años de escuela para motivar al estudio, y la elaboración de medidas que promuevan las "segundas oportunidades" para los jóvenes que ya abandonaron las aulas.



Los Veintisiete deberán discutirlo y someterlo a votación el próximo mes de mayo en el consejo de ministros de Educación de la Unión Europea (UE).

La generación 'ni-ni', hijos de la burbuja inmobiliaria Preguntada por las razones que se esconden debajo de los altos índices de abandono escolar en España, Vassiliou ha señalado que "existen diversas y variadas" causas "como la inmigración" y que "hay muchas diferencias entre las distintas regiones".



Vassiliou ha culpado sin embargo, en particular, a la burbuja inmobiliaria del incremento de jóvenes "ni ni" -que ni trabajan ni estudian- en España porque provocó que muchos estudiantes dejaran sus estudios atraídos por la demanda de empleo de baja cualificación.



"Muchos jóvenes en España abandonaron los estudios atraídos por la demanda de empleos de baja cualificación en sectores como la construcción pero luego con la crisis se quedaron sin trabajo y ahora no saben donde ir", ha explicado la comisaria.



Bruselas ha pedido a España que "haga más atractiva" la oferta académica para que los "ni ni" tengan "una segunda oportunidad" de formarse para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral.