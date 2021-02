> La narración sigue aquí

22.10 Libia.- Tras ser preguntada sobre el contenido de la carta de Gadafi, la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, se ha limitado a responder: "Gadafi sabe lo que tiene que hacer: dimitir y salir de Libia".

21.15 Yemen.- El primer ministro de Catar asegura que los Estados del Golfo Pérsico "esperan llegar a un acuerdo" para que el presidente de Yemen dimita.

20.38 Una treintena de organizaciones ha convocado una manifestación este sábado en Madrid contra la "invasión militar" en Libia. La manifestación -que recorrerá las calles de Madrid, desde la glorieta de Carlos V hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores- está organizada, entre otros, por Izquierda Unida, el Partido Comunista, el Partido Obrero Socialista Internacional, Juventudes Comunistas e Iniciativa Comunista. Contará con la participación de los actores Guillermo Toledo y Alicia Hermida, del escritor Andrés Sorel y de los periodistas Majed Dibsi y Vicente Romano.

19.38 La Casa Blanca exige a Gadafi "actos", no palabras. Lo ha dicho el portavoz del presidente de EE.UU., que ha confirmado que Barack Obama ha recibido "una carta, y, evidentemente, no la primera" del dictador libio. El mensaje de Gadafi a Obama se ha producido poco después de que EE.UU decidiera retirarse de "la coalición agresiva colonialista contra Libia". Esta última expresión es la utilizada por la agencia oficial Jana.

19.21 España prepara un avión con 15 toneladas de ayuda humanitaria para el este de Libia que saldrá previsiblemente mañana desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) hacia El Cairo, han informado este miércoles a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La aeronave, que fleta la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), lleva medicamentos para enfermos crónicos, material quirúrgico y para realizar transfusiones de sangre, así como alimentos nutricionales infantiles.

18.59 El grupo islámico egipcio Hermanos Musulmanes ha pedido a los gobernantes militares de Egipto que adopten medidas para acelerar el juicio contra el expresidente Hosni Mubarak y otros dirigentes del régimen, y para disolver su partido.

18.33 Líderes del Congreso de EEUU advierten del alto coste de una guerra "indefinida" en Libia, mientras continúan las presiones para que dimita el gobernante de ese país, Muamar el Gadafi.

17.42 “Fuera, el chasquido de la carga de pistolas nos llega como un eco siniestro. Es el sonido de una vida real que no nos permiten ver. Dentro, en este lujoso hotel, rodeados de mármol y de dorados, donde nos han alojado a los periodistas extranjeros, estamos vigilados por el gobierno libio. Es un universo irreal lleno de paranoia y de espera indiferente. Desde que llegué aquí, hace 6 semanas, el gobierno nos ha dicho que quiere que contemos la verdad, que significa que contemos al mundo que Libia es un país pacífico donde a los civiles se les trata bien y donde la gente ama a Gadafi”. Lo cuenta Maria Golovnina, periodista de Reuters.

17.15 Un petrolero ha zarpado desde el puerto libio de Tobruk, controlado por los rebeldes, con el primer cargamento de crudo para la exportación procedente de los pozos petrolíferos en poder de los sublevados en la zona oriental del país, informa EFE. El buque, que llegó ayer a Tobruk, a 130 kilómetros de la frontera con Egipto, ayudará a financiar la rebelión contra el régimen de Muamar el Gadafi, según los insurgentes.

16.49 Las fuerzas internacionales bajo mando de la OTAN han realizado este martes un total de 155 patrullas aéreas sobre Libia, incluidas 66 misiones de ataque, según ha informado la Alianza Atlántica en un comunicado.

15.00 La Fuerza Aérea británica destinará cuatro de sus cazas Typhoon a operaciones de ataque en Libia contra fuerzas terrestres del régimen del coronel Muamar el Gadafi, según ha anunciado este miércoles el ministerio de Defensa.

14.40 Los rebeldes libios no tienen razón para desconfiar del apoyo de la OTAN, ha declarado el subcomandante de las operaciones.

13.53 El revés sufrido en Brega no es tan preocupante, afirma el portavoz del Consejo Nacional de Transición libio, Mustafá Gheriani. "En un tipo de guerra así, en el desierte, son frecuentes los avances y retrocesos", ha explicado.

13.48 La OTAN acusa a Gadafi de usar escudos humanos para frustar los ataques aéreos contra sus tropas. Responde así a las críticas de los rebeldes por su inacción.

13.25 "¿Qué ha hecho la OTAN?, ¿qué ha bombardeado?", se pregunta Khaled al-Obeidi, un rebelde. "¿A qué está esperando la OTAN? Tenemos ciudades que están siendo destruida. Ras Lanuf, Ben Yauad, Brega, y Gadafi está destrozando Misrata completamente", afirma otro rebelde, Said Emburak, de 43 años, un residente de Edjabiya.

13.16 La Cancillería de Bielorrusia niega que especialistas militares bielorrusos integren las tropas del dictador libio, Muamar el Gadafi, como informa el diario ruso "Komsomólskaya Pravda". "En Libia no hay y no puede haber especialistas militares bielorrusos. Es ingenuo suponer lo contrario", ha asegurao Andréi Savinij, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso.

12.50 Libia.- El papa Benedicto XVI expresa su "gran preocupación" por la situación en Libia y por las "dramáticas vicisitudes" que atraviesa la población libia y hace un nuevo llamamiento para que se alcance la paz y el diálogo y se eviten más derramamientos de sangre.

12.47 Egipto.- Arrestan al exministro de Vivienda, Ibrahim Soliman, por la aprobación de varios contratos ilegales cuando estaba en el cargo.

12.45 El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha advertido contra una eventual ayuda de la OTAN a los rebeldes libios que combaten al régimen de Muamar el Gadafi, ya que constituiría una "injerencia en una guerra civil".

12.37 Jordania envía aviones de combate para apoyar la zona de exclusión aérea sobre Libia.

12.27 Los combates se intensifican en Edjabiya, al este de Brega, mientras los civiles tratan de huir de la zona en conflicto. Hossam Ahmed, un desertor del Ejército de Gadafi, afirma que la línea del frente está situada a 40-60 kilómetros de Brega, y que el avance y retroceso es continuo.

12.08 Gadafi ha enviado un mensaje al presidente Barack Obama, "tras la retirada de EE.UU. de la cruzada de los aliados coloniales en Libia", según informal la agencia oficial de noticias libia, sin ofrecer más detalles.

11.57 El líder libio, Muamar el Gadafi, ha enviado un mensaje al presidente de Estados Unidos, Barak Obama, tras la retirada de Estados Unidos de la cruzada de la alianza colonial contra Libia".

11.51 La OTAN está manteniendo el ritmo de los ataques aéreos en Libia a pesar del uso de escudos humanos por las fuerzas de Gadafi como estrategia para luchar contra los rebeldes, según la alianza.

11.45 El Ministerio bieloruso de Defensa desmiente que mercenarios de su país estén ayudando a Gadafi y ha calificado de "provocación la información".

11.32 Cientos de mercenarios bielorusos están ayudando al régimen de Muamar el Gadafi a hacer frente a los ataques de la OTAN, según el periódico ruso Komsomolska Pravda.

11.14 Misrata podrá recibir ayuda por mar, porque los barcos de la OTAN protegerán a los navío rebeldes que se acerquen a la ciudad, según ha asegurado el ministro francés de Defensa.

10.46 Cumbre Italia-Francia.- El presidente francés, Nicolás Sarkozy, y el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se reunirán en Roma el 26 de abril para hablar de la situación en Libia y de la llegada de inmigrantes irregulares desde el norte de África.

10.43 Arabia Saudí.- El secretario de Defensa de EE.UU., Robert Gates, se encuentra de visita en Arabia Saudí, donde discutirá de la situación en los países árabes.

10.28 Egipto.- La junta militar que dirige Egipto desde el pasado 11 de febrero ha ordenado la formación de un comité judicial para que investigue la legitimidad de los bienes del expresidente Hosni Mubarak y de su familia, y les interrogue, según revela el diario estatal Al Ahram.

09.34 Yemen.- Un manifestante ha muerto por disparos al sur de Saná, según testigos citados por AFP.

09.10 Yemen.- Amnistía Internacional advierte contra todo acuerdo que garantice inmunidad por las muertes durante las protestas en Yemen, especialmente el tiroteo que costó la vida a 52 personas en Saná. "La comunidad internacional debe jugar un papel más activo" para que los responsables respondan por los asesinatos de las recientes semanas", dice un comunicado de la organización.

09.00 Evitar los daños a civiles.- El ministro francés de Exteriores, Alain Juppe ha declarado este miércoles que las operaciones militares en Libia se complican porque las fuerzas de Muamar al Gadafi están adoptando la táctica de situarse cerca de los civiles para evitar ser atacadas.

"Hemos pedido formalmente que no haya daño colateral a la población civil. Esto obviamente hace las operaciones más difíciles", ha dicho Juppé, que responde las críticas de los rebeldes a la OTAN.

08.57 Estados Unidos está evaluando la posibilidad de reconocer oficialmente a los rebeldes, cuya situación sobre el terreno no es nada ventajosa. Este video recoge la situación actual en la guerra de Libia.