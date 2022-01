El presidente de Haití, René Préval, ha afirmado que Jean Claude Duvalier debe enfrentarse a la justicia, en sus primeras declaraciones públicas sobre el regreso del exdictador al país.

Préval se ha abstenido de precisar si estaba informado con anticipación de la llegada de Duvalier a Haití, quien puso el 16 de enero fin a sus 25 años de exilio en Francia. En este sentido, Préval ha declarado que "la Constitución haitiana prohibe el exilio".

"Si Duvalier no está en prisión ahora es porque no ha sido juzgado aún", indicó Préval, según informa la cadena británica BBC. En años anteriores, Préval había reiterado que si el ex dictador regresaba a Haití sería juzgado por los crímenes cometido durante su gobierno.