Nervios entre la colonia española en Túnez ante la crisis que ha desatado la salida del país del presidente Ben Alí. Son cerca de 700 las personas que conforman los residentes habituales, más los 400 turistas que estos días visitan el país.

Una de las turistas españolas, Olga, que se ha visto atrapada en un hotel de Hammamet, a 70 kilómetros de la capital, explica en una entrevista al Canal 24 Horas de TVE que "la situación es bastante caótica". "Hay falta de información. Nos hemos enterado a través de las noticias de España que el espacio aéreo está cerrado y no sabemos cuándo ni cómo podremos salir de aquí".

Hammamet, la ciudad balnerio en la que se encuentra, es muy popular entre los turistas europeos. Llegó allí para pasar unos días de vacaciones y le ha tocado vivir los peores disturbios sociales de los 23 años de gobierno del presidente Ben Alí.

"No quieren que este presidente siga, quieren que pase algo y no se van a conformar con las palabras de ayer del presidente, cuando hizo las concesiones al pueblo. Quiere que se vaya y no sé qué va pasar", ha explicado esta turista, antes de que se confirmara que Ben Alí ha abandonado el país.