Cataluña ha estrenado este miércoles su nuevo 'Govern', oficialmente constituido. Los once consejeros han prometido sus cargos y han mantenido la primera reunión de Gobierno.



En el acto de toma de posesión de su equipo, en el salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Artur Mas, presidente de la Generalitat, ha subrayado que ha conseguido formar un ejecutivo heterogéneo y que "traspasa las fronteras de los partidos políticos".



Además, el presidente catalán les ha recordado que les toca gobernar en tiempos difíciles y que el reto es "levantar Cataluña".

"Levantar Cataluña"

El Govern deberá hacer frente al reto de "levantar Cataluña" y sacarla de la crisis y no le espera una tarea sencilla, ha admitido.



Para resumirlo gráficamente, Mas ha recurrido una vez más a un símil náutico: "No tendremos una navegación fácil. Espero que no os mareéis en esta navegación, que será un poco movida. Entre todos hemos de llevar este barco a buen puerto, aunque tengamos mar movida, vientos fuertes y olas altas".



A bordo, ha recordado, navegan "los 7,5 millones de catalanes", a quienes este ejecutivo "debe demostrar su eficiencia y austeridad".



No ha escondido que tendrán una dificultad añadida, como es el enorme "endeudamiento" de la Generalitat: "Con menos dinero, hemos de hacer más y mejor", ha señalado Mas, que ha abogado por desplegar una buena política comunicativa para explicar la acción de gobierno.