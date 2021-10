La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra están efectuando una operación conjunta contra una red internacional dedicada a la pornografía infantil en varias provincias españolas, han informado fuentes cercanas a la investigación.

Según estas fuentes, que consideran a esta red internacional como "muy peligrosa", se han producido hasta ahora una veintena de registros.

Durante la operación, que sigue abierta, los agentes han efectuado una veintena de registros -ocho en Barcelona y su área metropolitana, y once en Aragón, Galicia, Madrid, Andalucía y Valencia- contra un grupo que se dedicaba al intercambio y distribución de pornografía infantil por Internet y en la que alguno de los miembros estaría acusado de abusos y corrupción de menores, ya que además de intercambiar material pornográfico, produciría también este tipo de contenidos.

Los registros de los integrantes de esta trama continuaban esta mañana, desde que se iniciaran a primera hora, en el que podría haber una veintena de implicados.

La web 'Protégenos.com', gestionada desde un servidor en Barcelona, tenía una parte en abierto donde ya había contenidos pedófilos, aunque los gestores sabían cuál era el límite para no incurrir en delito, y el resto se podía consultar registrándose.

Tipificar la apología de la pederastia y la pedofilia

La asociación Protégeles, que lucha contra la pornografía infantil, la de Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni) y el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, han pedido este lunes al Gobierno que tipifique la apología de la pederastia y de la pedofilia, tras conocer que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han desarticulado una red de pornografia infantil por internet.

"Nosotros conocíamos la página y la habíamos denunciado hace tiempo, pero no podíamos hacer nada porque es un foro, un intercambio de opiniones, y en España no se persigue la apología de la pedofilia, porque no es un delito.

Sí es delito hacer apología del racismo, de la xenofobia, del terrorismo, pero no de la pedofilia. Por eso pedimos al Gobierno que tipifique este tipo de apología", ha asegurado Guillermo Cánovas, director de Protégeles.

"Pensamos que estos foros son una herramienta básica para la Policía porque son en esos foros donde los pedófilos se conocen. Luego, ya privadamente, es cuando comienzan a intercambiarse fotos, vídeos y demás. No intervenir en estas páginas es dejar abierto su canal de contacto", ha agregado Cánovas.