El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha anunciado en la madrugada de este lunes, hora española, que solicitará a la Asamblea Nacional que le permita gobernar bajo la llamada Ley Habilitante, que en la práctica supone la concesión de plenos poderes entre seis y 18 meses, informa Europa Press.

Chávez ha considerado este tiempo como necesario para atender la emergencia social causada por el temporal de lluvias. La decisión se tomará este martes, ya que la votación, programada para este lunes, ha sido aplazada.

En un discurso televisado desde el Palacio de Miraflores, el dirigente ha explicado que el Consejo de Ministros estudia la posibilidad de ampliar la vigencia de la norma hasta los 18 meses.

El mandatario venezolano ha aclarado que se trata de "un conjunto de atribuciones especiales", previstas en la Constitución, con las que podrá agilizar la atención a los miles de damnificados por el temporal de lluvias que ha azotado al país en las últimas semanas y que ha arrojado un saldo total de 130.000 refugiados.

Controlar la Asamblea Nacional

"No haré nada que no esté dentro de la Constitución para enfrentar la coyuntura, la emergencia de estos días, que es bastante difícil", ha dicho Chávez, al tiempo que ha rechazado las críticas de la oposición que considera que la activación de esta ley es un intento del presidente de controlar la Asamblea Nacional, que se renovará sus miembros el próximo 5 de enero, tras las elecciones legislativas del pasado septiembre, con menor presencia de legisladores oficialistas.

"Ya empezaron los escuálidos a criticar mi Habilitante, ¿Cuándo no? Entonces dicen que es el dictador Chávez, que es un atropello, que es un abuso. Claro, porque a ellos no les importa nada el pueblo, yo sí, yo me muero por el pueblo, el dolor del pueblo a mí me mata, porque amo al pueblo", ha esgrimido.

En este sentido, Chávez ha hecho un llamamiento a la calma a los afectados por el temporal, especialmente a los que han sido alojados en el palacio presidencial. "Vamos a hacer todo lo que podamos para que a ustedes no les falte nada. El tiempo que haya que esperar nunca va a ser mayor de año y medio", ha confiado.