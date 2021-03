El ex primer ministro croata, Ivo Sanader, buscando por su relación con una posible trama de corrupción, ha sido arrestado en Austria este viernes, según ha informado la televisión del país balcánico.

Sanader ha sido puesto bajo custodia en la provincia de Salzburgo, según ha detallado el portavoz del Ministerio del Interior, Alexander Marakovits.

"Irá a la corte provincial de Salzburgo y entonces las autoridades decidirán qué ocurrirá con él en los próximos días o semanas", ha añadido.

Los analistas asegura que la acción legal contra el hombre que ha dominado la escena política del país durante una década ayudaría a Zagreb en su intento de adherirse a la Unión Europea.

Croacia espera concluir las conversaciones este año, pero antes debe convencer a Bruselas en su determinación en la lucha contra la corrupción.

El ex primer ministro es el cargo más alto investigado en Croacia jamás por corrupción.

El Ministerio del Interior croata había publicado una orden de busca y captura contra el ex primer ministro Ivo Sanader , que el jueves abandonó Croacia poco después de que la Fiscalía solicitara que el Parlamento le retirara la inmunidad y que la Policía lo detuviera.

Una dimisión repentina y abandono político

Algunos medios eslovenos y croatas publicaron el pasado jueves que Sanader se trasladó a Eslovenia, desde donde tomó un avión a Londres, aunque un alto representante de la policía croata declaró a la televisión pública HTV que Sanader no embarcó en ningún vuelo en el país.

Por petición urgente de la Fiscalía croata, el Parlamento reitiraba el jueves la inmunidad a Sanader, que ya había abandonado el país cuando se tomó la decisión.

El presidente de Croacia, Ivo Josipovic, evaluó que la salida de Sanader del país justo cuando se pedía su detención representa una "gran derrota del sistema" que no puede pasar sin que se determinen los responsables.

Varios estrechos colaboradores de Sanáder han sido detenidos recientemente, entre ellos el ex jefe de Aduanas y ex tesorero del partido conservador en el poder, la Unión Democrática Croata (HDZ) y el ex jefe de la principal compañía estatal de electricidad (HEP).

Según la prensa croata, las malversaciones cometidas durante el Gobierno de Sanader en las compañías estatales podrían alcanzar cientos de millones de euros, y el dinero habría acabado en manos privadas y en las arcas de la HDZ.