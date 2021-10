La cantante Lady Gaga llega esta semana a España con el cartel de entradas agotadas, para presentar el espectáculo de su Monster Ball Tour, un espectáculo que la propia artista describe como "la primera opera pop-electro de todos los tiempos". En concreto, este martes actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el domingo 12 lo hará en el Palacio de Deportes de Madrid.

A lo largo de esta gira, Lady Gaga ha estado presentando su disco 'The Fame Monster', que salió a la venta el pasado 18 de noviembre del 2009. Este álbum sucede al ganador de Grammy's 'The Fame' (2008), del que salieron números uno como 'Just dance' y 'Poker Face'.