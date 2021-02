Más de 20 horas con el tráfico aéreo cerrado y sin saber si van a volar. Así se encuentran miles de pasajeros en Barajas, Madrid.

La mayoría intentan solucionar sus vuelos a través del móvil o en los mostradores de las compañías aéreas. Y todos coinciden en lo mismo:

Lo que más les molesta es que les hayan mentido: "No es solo que no nos informen es que nos mienten, mienten, y vuelven a mentir", afirma Teresa, una de los 40 jubilados que llegaron esta mañana en autobús desde Almería y a cuyo destino Catania, Sicilia, no llegarán. Al menos este año. Su vuelo se ha cancelado.

Los daños colaterales del caos Tampoco saldrá el vuelo de Sonia González y Enrique Alza. Quizá una de las historias más tristes que aquí se han vivido hoy. Se casaban el miércoles 8 en Punta Cana pero su compañía, Iberworld , no les una solución. Ni a ellos ni a los más de 25 invitados (entre ellos dos bebés) que esperan con ellos en el aeropuerto de Barajas desde el viernes. No tienen vuelo. Hoy ha salido otro a Punta Cana pero lleno con las reservas de este sábado. Mañana les pasará lo mismo. "El problema no es solo la boda. También los 15 días libres, el viaje de novios, la ilusión puesta...", afirma Sonia. Es decir, daños colaterales e irreversibles que de un modo u otro afectan a todos los pasajeros. "La cuestión no es solo salir de aquí" dice Julio, que espera su vuelo a Helisniki. lo malo es perder el plan establecido. Esto es como un castillo de naipes". También es lo que le ha ocurrido a Óscar. Su destino para este puente era Roma. Le han dicho que le pondrán en un vuelo el lunes. Pero ya ha perdido la entrada al Vaticano y la Ópera. Rafa iba a Tenerife de vacaciones. Su vuelo se retrasa al martes y tiene que volver el miércoles.