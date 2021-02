El ex presidente del Gobierno Felipe González ha criticado ante el presidente de la Generalitat y candidato socialista a la reelección, José Montilla, el excesivo "ruido" que a su juicio ha caracterizado el gabinete que ha liderado.

"Si el ruido de tripartito no hubiera impedido explicar el pedazo de gestión que has hecho, estaríamos en otras condiciones" y las expectativas electorales del PSC serían mejores que las actuales, ha admitido González, en un mitin del PSC en Granollers en el que ha arropado a Montilla.

González también ha advertido del riesgo de otro tripartito, de un gobierno de coalición entre "Convergència y Unió y el PP".

"¿Vamos a cambiar hacia la derecha?", ha preguntado González ante un auditorio entregado, considerando que una mayoría de centro-derecha en Cataluña sería perjudicial para el futuro de esta comunidad autónoma.

Cambios en la economía mundial

González ha vuelto a reclamar cambios económicos a nivel internacional ya que, en caso contrario, en "seis o siete años" habrá una nueva crisis económica, con la singularidad que, en esta próxima ocasión, los ciudadanos no estarán dispuestos a que se destine tanto dinero público para salvaguardar a la banca.

"Antes me peleaba por la economía social de mercado, y hoy porque la economía no sea sólo de mercado", ha admitido el ex mandatario español.

González también ha dirigido sus críticas a los populares, diciéndoles que lo que está pagando ahora España por su deuda pública es "menos" de lo que se abonaba entre 2001 y 2003, cuando gobernaba José María Aznar.

Al final de su intervención, González ha recalcado que el jueves volverá a arropar a los socialistas catalanes en un gran mitin en el Palau Sant Jordi de Barcelona junto a Montilla y Zapatero.

"En el Sant Jordi seré más breve, y sólo les pido que falten plazas, y que lo pongamos a reventar", ha concluido González.