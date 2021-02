El ex vicepresidente de la República Democrática de Congo, Jean-Pierre Bemba, se ha declarado inocente ante la Corte Penal Internacional de los cargos por crímenes contra la humanidad que se le impuntan, ante la Corte Penal Internacional, que por primera vez juzga a un alto cargo congoleño por delitos cometidos en la República Centroafricana entre 2002 y 2003.

Hasta ahora, los dos juicios que ya se han abierto en la CPI eran contra ex rebeldes congoleños y no se había juzgado a ningún ex líder político destacado, como es el caso de Bemba.

Además, también es la primera vez que un rebelde congoleño responde ante cargos supuestamente cometidos en la República Centroafricana, ya que los procesos contra Thomas Lubaga y contra Germain Katanga y Mathiu Ngudjolo Chui se referían a hechos ocurridos en Congo.