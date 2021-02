POR DENTRO

Fue uno de los últimos días de verano. Espero al fotógrafo en la puerta del Real Jardín Botánico CSIC en pleno corazón de Madrid bajo un pino enorme que suda resina. Comienza una fastidiosa lluvia. Cuando llega apurado, nos dirigimos hasta el interior del recinto. Entonces, la lluvia para y gracias a ella vemos el jardín en todo su esplendor.

Las gotas brillan como estrellas sobre la superficie de las hojas, las cortezas y las flores. La visión nos arranca una amplia y placentera sonrisa. Ahora estamos impacientes por ver todo lo que se cuece en la trastienda de este mágico jardín y en sus laboratorios.



"Es un museo vivo", sentencia Juan Guillén, el jardinero más veterano del lugar. Desde hace casi 40 años trabaja cuidando el jardín. Es una exposición de 6.000 plantas que requiere cuidados constantes para que esté en perfecto estado cuando llega el público, las visitas ascienden a cerca de medio millón al año.

El jardín es enorme. Ocupa 8 hectáreas. Está dividido en tres terrazas, una ornamental, otra dedicada a la evolución de las plantas en la Tierra y la última a las plantas según su utilidad. "Nos repartimos el jardín por zonas para cuidarlo", explica. "En algunos momentos del año llegamos a ser 60 personas cuidándolo, entre jardineros y aprendices".



Estamos frente al Pabellón Villanueva construido en el siglo XVIII, que aloja ocho exposiciones al año. Guillén supervisa el trabajo de un aprendiz, un joven francés que empuja un cortacésped. Está dejando la hierba del terreno donde está situado el estanque que adorna la puerta del pabellón con círculos concéntricos perfectos.

Foto: Rai Robledo

El estanque está lleno de carpas naranjas y un par de patos. "Los han ido abandonado los visitantes. También echan monedas", comenta Guillén, que se anima a contarnos historias sobre los entresijos de jardín.

"Muy cerca de la fuente hay una entrada a un túnel subterráneo que comunica con El Retiro", cuenta. "Antiguamente los desagües recogían el agua de lluvia y por las galerías iba hasta el Paseo del Prado, donde hay un río subterráneo".



Nos relata que hace unos años el estanque perdía agua. Cada pocos días aparecía medio vacío. Por más que buscaban no encontraban la fuga. Un día decidieron entrar en el túnel para ver si estaba todo en orden. Y encontraron el motivo de la desaparición del agua: un cedro y una secuoya cercanas se la estaban bebiendo. Habían descolgado sus raíces en la galería y absorbían el agua que debía revertir al estanque.

Hoy los árboles no buscan agua donde no deben porque beben a la carta.

El riego está automatizado e individualizado. Las tuberías que llevan agua recorren la superficie y las profundidades del jardín y depositan más o menos agua según las necesidades en cada momento. "Desde un portátil cualquiera, desde cualquier sitio del mundo puedes dar la orden de que riegue una zona determinada. Es un sistema del canal de Isabel II para intentar ahorrar agua. Se está probando en el jardín con la idea de implantarlo en otros parques madrileños", explica.

El banco de semillas

Las semillas de muchas las más de 5.000 especies de plantas que estamos viendo en el recorrido más las recogidas en expediciones a otros lugares del globo están guardadas en una estancia del jardín: el Banco de Germoplasma.



"Hay almacenadas unos 3.000 lotes de semillas de unas 1.200 especies diferentes", explica Nuria Prieto, responsable del banco. Y no solo semillas, también polen y esporas. "Germoplasma es cualquier tipo de material vegetal que podría ser usado para generar un individuo nuevo", puntualiza su compañero Juan Fernández, técnico del banco que transmite con su voz pasión por su trabajo.



Y no es para menos, los trabajadores del banco son los guardianes de la biodiversidad botánica. Si alguna especie desaparece del planeta podría recuperarse con las semillas de esa planta almacenadas en este banco. Porque "no solo recogemos las semillas sino tambiéntodo lo que hay alrededor. Gracias a ello, cuando plantas la semilla si quieres puedes reproducir el ecosistema completo", apunta Prieto.

Foto: Rai Robledo





También intercambian semillas con otros jardines del mundo."Últimamente intercambiamos mucho con Asia y sobre todo con Europa del Este. ¿Las especies que más piden? La jara, retama, lavanda, el cantueso, la salvia. Plantas que a nosotros nos parecen muy comunes", comenta con una sonrisa.



Hoy están trabajando con un tipo de cardo que está en peligro crítico. Recogieron las semillas en un lugar que ningún no entendido en la materia creería que puede alojar plantas importantes. "En un polígono en el centro de transportes de Coslada en Madrid. Justo en el borde de un descampado lleno de basura. En medio estaba el cardo enorme con unas flores azules preciosas", cuenta Prieto. Es la última población que queda en España, pero van a ampliar el centro de transportes y pronto desaparecerá. "El único rastro que quedará es el de las semillas que nosotros hemos recogido".