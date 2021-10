Ecuador se prepara para una jornada de "depuración" en la que no habrá "ni perdón ni olvido" para los policías rebeldes responsables del "intento de golpe de Estado" contra el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que ha apuntado que la responsabilidad última de la jornada de crisis de este jueves está "fuera de los cuarteles", apuntando directamente a su principal rival político, el ex presidente Lucio Gutierrez.

"No se trató de una legítima reclamación salarial, sino de un claro ejemplo de conspiración", ha declarado Correa en una rueda de prensa tras ser liberado por militares del hospital en el que permaneció durante casi todo el jueves retenido por policías sublevados, que protestaban contra un proyecto de ley que reduce sus beneficios salariales.

La sombra de Gutiérrez

Según Correa, cuando intentó explicarles que les elevó los sueldos "como nunca antes", las tropas le respondieron "no, eso lo hizo Lucio (Gutiérrez), sabiendo bien entonces quiénes estaban en esa conspiración", ha detallado.

El presidente también ha señalado que las personas sublevadas que entraron el jueves en las instalaciones de Ecuador TV, un canal público, con el objetivo de interrumpir las emisiones eran "bien conocidos allegados a los Gutiérrez".

En declaraciones desde Brasilia, Lucio Gutiérrez ha descartado que tuviese algo que ver con la rebelión y responsabilizó al propio jefe de Estado de la crisis.

El fiscal de la Nación, Washington Pesántez, ha subratado, por su parte, que investigará "la conspiración urdida desde afuera de los cuarteles oficiales" que llevó a la sublevación.

Por su parte, el miembro del Parlamento Andino Fausto Lupera ha denunciado que personas encapuchadas le secuestraron a punta de pistola el jueves y le golpearon mientras le increpaban por pertenecer al partido de Gutiérrez.

"Me dijeron que por esta vez me van sólo a patear y pegar, y que la próxima vez ellos me matarían", ha relatado por teléfono desde el hospital donde se recuperaba de la paliza.

Lo cierto es que el fuerte apoyo internacional logrado por Correa, capitaneado por las naciones de Unasur -que no querían de ninguna manera que se repitiese el caso de Honduras- así como el apoyo ciudadano logrado, sugiere que el presidente podría seguir con normalidad su mandato o incluso salir reforzado.