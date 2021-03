El secretario general del PSM y aspirante a encabezar la lista del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, ha asegurado que es leal a su partido y al secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, pero "lealtad no es sumisión".

En un desayuno informativo del Forum Europa, Gómez ha considerado que él no se siente "ni valiente ni insensato". "En la vida uno tiene que tener principios, dignidad y lealtad. Soy persona de principios y soy persona absolutamente leal a mi conciencia, leal a mi partido y a mi secretario general, pero lealtad no es sumisión. Alguien que actúa en conciencia nunca se equivoca", ha manifestado.

El líder del PSM ha bromeado respecto a que "tener el aparato federal enfrente no es lo mejor, aunque es bueno para mantener la línea", pero ha querido señalar que no hay ningún enfrentamiento en su partido, sino un acuerdo de que llegue la democracia a los socialistas madrileños. "Hacía muchísimo tiempo que no tomábamos las decisiones de futuro", ha indicado.