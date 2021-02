Obama prepara cambios en su política económica

El presidente Obama prepara cambios en su equipo, con los que pretende dar un nuevo impulso a su política económica. Ayudado por la salida de cuatro altos cargos y presionado por la decepción de gran parte de los votantes que le llevaron a la Casa Blanca, el presidente estadounidense quiere lavar la cara a su equipo económico, muy desprestigiado por la elevada tasa de paro y la debilidad de la recuperación tras la crisis.

Según los analistas estadounidenses, la marcha de su principal asesor -el catedrático de Economía y secretario del Tesoro con Bill Clinton, Larry Summers, anunciada para fin de año- permitirá a Obama reorganizar su equipo y reconducir sus decisiones económicas para acercarlas a los problemas que más preocupan a los estadounidenses, sobre todo, la lucha contra el desempleo y la reducción del déficit público.

A la de Summers, se suman otras tres renuncias: la del director de presupuestos, Peter Orszag (en julio); la de la jefa del equipo de previsiones económicas, Christina Romer (a principios de agosto), y la del funcionario encargado de supervisar el programa de compra de activos bancarios tóxicos, Herb Allison, este miércoles.

El "arquitecto" de la política económica de Obama

"Estamos en la buena senda gracias, en gran medida, al sabio consejo de Larry", ha asegurado el presidente en un comunicado difundido poco después de confirmarse este martes el cese de Summers como presidente del Consejo Nacional de Economía, un órgano convertido en decisivo desde la llegada de Obama a la Casa Blanca.

Bajo la mano dura de este profesor de Harvard, la Administración Obama ha diseñado el enorme plan de estímulo económico puesto en marcha en febrero de 2009, ha salido en ayuda de los gigantes del automóvil -General Motors y Chrysler- y ha sacado adelante la compleja reforma de la regulación financiera.

Con esas iniciativas, Summers -considerado por los expertos como "el arquitecto" de la política económica- se ha convertido en blanco de las críticas de los Republicanos, pero también del ala más izquierdista de los Demócratas, que lo consideran demasiado conservador y muy ligado a Wall Street.

En una entrevista con The New York Times, el economista asegura que él quería irse desde hace tiempo (en enero concluye su excedencia en Harvard) y defiende su trabajo al frente de la política económica del presidente. "Creo que la Historia juzgará que una profunda crisis que podría no haber sido contenida, se contuvo", ha advertido Summers.



Ahora, según ese diario estadounidense y también The Wall Street Journal, Obama buscaría como sucesor del catedrático a un directivo empresarial para compensar la sensación que tienen muchos estadounidenses de que el presidente es enemigo de las empresas.