El líder del PSM, Tomás Gómez, ha conseguido 6.874 avales y la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha logrado 6.402 avales entre los militantes del PSM en su aspiración por ser el candidato de este partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2011.

Los representantes de las plataformas de apoyo a ambos aspirantes han registrado el martes por la tarde en la sede del PSM la cifra de avales recogidos en las últimas semanas por las diferentes agrupaciones.

De este modo, ambos se disputarán el 3 de octubre la candidatura en una votación a la que están convocados unos 18.000 afiliados socialistas madrileños.

Candidatura de Trinidad Jiménez

La candidatura de la ministra de Sanidad ha entregado en la sede del PSM un total de 6.402 avales, de los que 136 proceden de militantes de Móstoles.

Entre los miembros del equipo de Jiménez estaban el portavoz del PSOE en el Consistorio y portavoz de su plataforma de apoyo, David Lucas; los concejales Ángeles Álvarez y Óscar Iglesias; y el director de campaña, Francisco Moza.

Lucas ha asegurado que con esta cifra han cubierto "todas las expectativas y metas iniciales a pesar de las dificultades puestas por el aparato del PSM", unas trabas que comenzaron con "un manifiesto firmado por más de cien secretarios generales".



"Eso nos hacía pensar que el aparato del PSM no remaba en una dirección que pudiera facilitar nuestro trabajo", ha declarado. Es por eso que, como ha sostenido, tuvieron que constituir "más de cien plataformas" en toda la región para movilizar a militantes y voluntarios para superar esas "carencias iniciales".



Sobre los comentarios lanzados desde la candidatura de Tomás Gómez -que ponían en duda el número de avales de Jiménez temiendo la duplicidad de algunos-, David Lucas ha considerado que esto no es más que una "pataleta", algo que ha definido como "un buen ejemplo en política pero no recomendable cuando se presentan los avales como se han presentado y como se va a poder comprobar".



En cuanto a los avales procedentes de la Agrupación de Móstoles, Lucas ha defendido que son igualmente "militantes del PSOE que van a tener su derecho a ejercer su voto". "Válidos o no, no depende de nosotros pero creemos que están en su derecho de rubricar su apoyo", ha añadido.