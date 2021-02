Cuando Julia Roberts está en él, el plató se convierte en "una fiesta del amor", según las palabras que este lunes ha dedicado Ryan Murphy, director de Come reza ama, a su actriz en la rueda de presa de la película.

En una fiesta del amor han convertido este lunes la sala de prensa del Kursaal, ya que no sólo Murphy, sino también Javier Bardem y Richard Jenkins, coprotagonistas, han dedicado encendidos elogios a la actriz, que ha llegado a amenazar con irse por pudor para que pudiesen priopearla a gusto.

"Es una mujer extraordinariamente bella y una profesional como la copa de un pino -ha asegurado Bardem-, y muy valiente actuando".

"Aparte, es muy divertida", ha apostillado.

Julia Roberts, que en la noche de este lunes recibirá el Premio Donostia, ha destilado gotas de ese humor durante la rueda de prensa.

Como cuando ha deslizado un "cuidadoooo..." en español cuando una periodista ha intentado que Bardem hablase de su vida personal o cuando ha reñido cariñosamente al dueño de un teléfono que ha sonado en la sala: "¿Es tu madre?", ha reconvenido.

También ha sabido capear el mal gusto de algunos periodistas que están convirtiendo las rueds de prensa con algunos actores célebres en una pasarela para sus programas de humor. Con bastante poca gracia en términos generales, por cierto.

En la película, Bardem interpreta a Felipe, un brasileño afincado en Bali , alguien con el que el director se reunió una tarde (los personajes también están basada en personas reales),"muy atractivo, sensible". "No sé por qué fueron a buscarme", ha ironizado.

Bardem no trabaja en España porque no recibe proyectos atractivos

En un festival de malas bromas en lugar de preguntas -Julia Roberts ha llegado a decir "qué problema de preguntas" en una de ellas-, ha habido tiempo para que los actores señalasen que han tenido gran libertad creativa a la hora de crear sus personajes, que tienen mucho que hacer antes de morir y para bromas.

Uno de esos momentos ha tenido lugar cuando ha cogido el micrófono una periodista brasileña. Javier Bardem ha bajado la cabeza, porque ya le han reprochado anteriormente que hace un mal acento brasileño en el filme. La periodista le ha señalado que parecía portugués pero que en inglés daba la talla.

Bardem ha agradecido el comentario y ha dicho que Brasil lo tiene todo, "menos la Copa del Mundo".

Además, el actor español ha señalado que en breve comenzará a grabar con Terrence Malick, del que ha hablado casi con devoción, y que si no trabaja en España no es porque no reciba ofertas, sino porquecuando le llega un material "interesa o no interesa". Pues eso.