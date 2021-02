El Ministerio de Exteriores ha instado a los ciudadanos españoles a "respetar la legislación vigente" en el extranjero después de que Marruecos haya respondido al Gobierno español que los once activistas españoles que denunciaron agresiones en El Aaiún, en el Sáhara Occidental, en una manifestación estaban en una "manifestación ilegal y no autorizada".

Así lo ha informado Exteriores en un comunicado en el que recoge las explicaciones que Marruecos se había comprometido a dar respecto a este incidente y tal y como había anunciado este lunes el portavoz del Gobierno marroquí, Jalid Naciri, quien ha calificado lo sucedido como una "provocación" por parte de los activistas españoles.

En su nota, el ministerio que dirige Miguel Ángel Moratinos añade que, según Marruecos, en la manifestación se produjeron "enfrentamientos" entre los manifestantes y ciudadanos marroquíes y que las agresiones de los activistas españoles "se produjeron como consecuencia de esos altercados". Además, precisa las autoridades marroquíes han indicado que la intervención de la policía marroquí tenía como "principal objetivo poner fin a estos enfrentamientos".

"El Gobierno español, compretido con la defensa de los derechos de sus ciudadanos en el extranjero, reitera la necesidad de respetar la legislación vigente, y confía que estos incidentes no vuelvan a repetirse", concluye la nota de Exteriores.

Naciri ha insistido en que los agresores no eran policías sino civiles y en que la Policía defendió a los activistas españoles, no los agredió. Ésta versión es la que se puede leer en la prensa marroquí , que apunta que los agresores eran "ciudadanos y activistas de la sociedad civil ".

"La Policía no les agredió, les protegió"

"Se trata de españoles que entraron como turistas, no como activistas, y los acogimos como hermanos. Súbitamente, se convirtieron en activistas del Polisario, con camisetas de 'Sahara Libre', banderas...", ha indicado Naciri, quien ha agregado que esto despertó la "cólera legítima y espontánea de la población" y condujo al "altercado".



El también ministro de la Comunicación ha asegurado que "la Policía no les golpeó, contrariamente a la versión de los españoles, sino que les protegió".



Una de las españolas afectadas, Carmen Roger, activista de SaharAcciones, ha explicado a su llegada a Santa Cruz de Tenerife que los agresores "eran policías disfrazados de paisano, lo sabemos porque luego los vimos en comisaría, no es que nadie nos lo contara".



Sin embargo, Naciri ha insistido en que las fuerzas policiales fueron quienes consiguieron sacar a los españoles de la paliza y aconsejó a los activistas prosaharauis que "no repitan acciones como éstas si no quieren reacciones extremadamente violentas" de la población.