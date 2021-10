El Gobierno colombiano ha ofrecido este viernes más de 275.000 dólares de recompensa por cualquier información que permita dar con los autores del atentado con coche bomba que el pasado jueves afectó al complejo de edificios de Bogotá donde tienen sus sedes Caracol Radio y la Agencia EFE, entre otras empresas.

El anuncio de la recompensa, equivalente a 500 millones de pesos colombianos, lo ha realizado el presidente Juan Manuel Santos desde Popayán, en el departamento del Cauca (suroeste), donde se encuentra para encabezar un consejo de seguridad junto con su ministro de Defensa, Rodrigo Rivera.

A la búsqueda de los autores



Mientras, en Bogotá se ha entragado a las autoridades un hombre, identificado como Gustavo Ladino, que ha admitido haber falsificado las placas del vehículo marca Chevrolet que fue cargado con 50 kilos de explosivos para perpetrar el atentado.

No obstante, Ladino, interrogado en la Fiscalía General, ha aclarado no tuvo ninguna responsabilidad en la planificación del atentado ni en la colocación del material explosivo.

La acción terrorista, no reivindicada aún por ningún grupo armado, se produjo el pasado jueves a primera hora de la mañana, casi de madrugada, en un momento en el que las actividades cotidianas no habían comenzado, lo que ha impedido que las consecuencias de la explosión, que no causó víctimas mortales, fueran mayores.

El último balance del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá señaló que 808 personas resultaron afectadas, en 424 viviendas se registraron daños y 36 personas quedaron heridas, aunque todas fueron dadas de alta horas después del atentado.

Además, la explosión ha casuado daños en 124 locales comerciales, decenas de oficinas y en 18 vehículos.