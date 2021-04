Susana López y Claudia Moreno son madres de niños con cáncer.

Ambas han perdido su trabajo al no poder compaginarlo con la atención que requería la enfermedad de sus hijos.

La reciente proposición de ley que CiU ha registrado en el Congreso de los Diputados, por la que se insta al Gobierno a permitir que, cuando un niño tenga cáncer, uno de sus padres pueda pedir un permiso retribuido para su ciudado, pretende evitar situaciones como las que ellas han vivido.

Tanto Susana como Claudia coinciden en afirmar que es muy difícil afrontar una enfermedad como esta y todo se complica aún más cuando te quedas sin trabajo.

Susana reconoce no saber qué hacer cuando se le agote el paro porque "es difícil encontrar un trabajo que se adapte a la necesidad que tengo", explica.

A los 18 meses se le agotó la baja por depresión que le había dado su médico de cabecera y Susana se reincorporó al trabajo. Pero, "no pude compaginar el trabajo con la enfermedad de Óscar", comenta Susana.

Pero pronto le llegaron malas noticias. "En noviembre de 2009 la empresa me ofreció arreglar todos los papeles para cobrar el paro, pero sin indemnización", afirma Susana, quien se negó y pudo conseguir que la empresa accediera a que siguiera con la baja.

“La empresa me ofreció arreglar todos los papeles para cobrar el paro, pero sin indemnización“

Al igual que en el caso de Claudia, cuando Susana comunicó su situación en el trabajo, no le pusieron ningún problema. En su caso, el médico de cabecera le dio una baja por depresión .

"Me dieron una baja por depresión"

Tras un año de baja llegó el despido

Claudia Moreno es madre soltera. Aunque es de Colombia vive en España desde hace nueve años y reside con Sebastián, su único hijo, en Molina de Aragón (Guadalajara).

Sebastián tiene 14 años y fue en noviembre de 2008 cuando le detectaron un linfoma no hodgkin linfoblástico. El niño fue trasladado al Hospital Ramón y Cajal en Madrid.

Claudia comunicó la situación a la empresa y el médico de cabecera le dio una baja por ansiedad.

Al principio no hubo problemas, pero cuando sólo había pasado un mes desde que le detectaron la enfermedad a Sebastián, recibió una llamada de su jefe para decirle que fuera a firmar los papeles que le permitían cobrar el paro.

Claudia se negó. "Yo no sabía cuánto iba a durar la enfermedad de mi hijo", explica Claudia.

La empresa dejó de pagarle y en febrero de 2009 se vió obligada a denunciarles.

“Fui a ver a mi jefe para comunicarle que me reincorporaba y me dijo que ya no era bienvenida en la empresa“

Cuando finalizó el tratamiento de su hijo, Claudia quisó volver a su puesto de trabajo. "Fui a ver a mi jefe, acompañada por mi hijo, para comunicarle que me reincorporaba al trabajo y me dijo que ya no era bienvenida en la empresa", lamenta.

Un accidente de tráfico obligó a alargar la baja de Claudia, hasta que finalmente perdió el trabajo. "Cuando iba a cumplirse un año desde que llevaba de baja me llegó la carta de despido", afirma.

Tras algunas complicaciones en marzo de este año, Sebastián tuvo que comenzar de nuevo todo el proceso del tratamiento y esta misma semana ha recibido un trasplante de médula.

"Estoy en una situación límite porque en un mes se me acaba el paro y no sé cuánto tiempo durará la enfermedad de mi hijo", afirma Claudia.