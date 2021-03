Google y Verizon, líderes en ofrecer contenidos en Internet y acceso a la web, respectivamente, están a punto de firmar un acuerdo por el que Verizon aceleraría la llegada a los usuarios de ciertos contenidos online si los creadores de esos productos pagan un extra. Así lo aseguran varios medios estadounidenses como el diario The New Tork Times y la agencia Associated Press, que citan fuentes próximas a la negociación entre ambas compañías.

De confirmarse, ese acuerdo pondría fin a la política actual de "neutralidad de la red", según la cual ningún contenido de la web tiene prioridad sobre otro.

El sobrecoste lo pagarían compañías como, por ejemplo, Youtube (propiedad de Google) para que Verizon -principal proveedor de servicios de Internet en Estados Unidos- otorgue prioridad a sus contenidos para hacerlos llegar antes a los usuarios de la web.

Así, los usuarios de Internet podrían tener que pagar más para conseguir mejores servicios de su proveedor, con lo que las empresas podrían amortizar mejor sus costosas inversiones en redes de banda ancha.

Internet de distintas categorías De esta forma, advierten los expertos en Internet, muy pronto podría reproducirse en ese medio un sistema similar al de la televisión por cable o por satélite, donde los usuarios pagan más para recibir una categoría determinada de servicio. Esta filtración sobre las negociaciones ha puesto en pie de guerra a los defensores de la web actual, libre y abierta, donde son los usuarios los que deciden -con sus visitas y usos de los distintos contenidos- los que deciden qué compañías ganan. "El objetivo de la regla de neutralidad en la web es evitar que las grandes compañías se repartan Internet entre ellas", ha señalado a The New York Times Gigi B. Sohn, fundador de Public Knowledge, un grupo estadounidense de defensa de los consumidores. "La suerte de Internet es un asunto demasiado importante como para que se decida en las negociaciones entre dos compañías, aunque sean tan grandes como Google y Verizon", ha señalado. Tampoco está claro que, si se logra ese acuerdo, la fórmula se vaya a extender a otras empresas. Un portavoz de Verizon, David M. Fish, ha reconocido las negociaciones, que se prolongan desde hace 10 meses, y ha añadido que son "optimistas en que el proceso concluya con un consenso que pueda compatibilizar una Internet abierta con la inversión e innovación necesarias para mantenerla". Google y Verizon ya colaboran en los móviles Droid, sistemas fabricados por Verizon y en los que se ha instalado el sistema operativo para móviles diseñado por Google, el Android.