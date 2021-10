La banda irlandesa de rock U2 ya está lista para reiniciar en Europa su gira, 360º, que retoma el viernes 6 de agosto en la ciudad italiana de Turín, después de que una lesión sufrida por su líder, Bono, obligara a aplazar algunas de sus actuaciones.

Bono se unió este domingo al resto de miembros del grupo para comenzar los ensayos en el estadio Olímpico de Turín, donde ya está montado el monumental escenario futurista que acompañó al grupo en la primera parte de la gira de presentación de su último álbum, No Line on the Horizon.

Miles de admiradores se congregaron en las inmediaciones del estadio Olímpico para escuchar algunas de las piezas que compondrán el repertorio del concierto, que se anuncia muy similar al de las últimas actuaciones del grupo.

"Elevation", "Bad" o "Where the streets have no name" son algunos de los clásicos que sonaron en las últimas horas en la capital piamontesa, donde la banda puede presentar el viernes material inédito o descartes como "Winter", que aparece en la banda sonora de la película Brothers y que será uno de los temas de su próximo álbum, Songs of the ascent.

Además, el concierto del próximo viernes podrá ser un escaparate para "Every Breaking Wave", el sencillo previsto de Songs of ascent y también descartado de No Line on the Horizon.

Pero los fans tienen gran expectación por ver a Bono recuperado de la lesión de espalda que sufrió este mes de mayo durante unos ensayos y que obligó al grupo a hacer un alto en su gira.

The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen y, desde el domingo, Bono, se encuentran alojados en la localidad de Pinerolo, a las afueras de Turín, en Villa Doria, Il Torrione, una casa rural con parque, piscina, helicóptero y un cocinero a su disposición, según informa este lunes el diario romano Il Messaggero.

Según el rotativo, después del concierto del viernes el grupo celebrará en esta villa el cumpleaños del guitarrista, The Edge, que el domingo cumple 59 años.