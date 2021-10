El conseller catalán de Economía, Antoni Castells, ha calificado este lunes de "irreprochable" la actuación de la Generalitat en el proyecto del Hotel del Palau y ha subrayado que el Gobierno catalán no sólo no perdió valor patrimonial, sino que podría haber ganado entre 5,6 y 8 millones dependiendo del valor del mercado.

Castells ha asegurado además que su departamento no tuvo conocimiento hasta septiembre de 2009 de que el proyecto había sido adjudicado a un particular -Olivia Hoteles-, ya que los gestores del Palau de la Música, con Fèlix Millet al frente, se lo ocultaron.

El conseller ha comparecido a petición propia ante la comisión de investigación del Parlament sobre el caso Palau tras hacerlo ante el juez el 21 de junio.

En el tono vehemente que ha caracterizado su intervención inicial, Castells ha contrarrestado uno por uno los puntos que la Fiscalía y los grupos de la oposición habían cuestionado de la actuación de su departamento y ha dejado claro que el convenio que firmó con Millet en marzo de 2006 fue "intachable" y se hizo en defensa del interés público y garantizando la hacienda y el patrimonio de la Generalitat.

El conseller ha afirmado en este sentido que en vez de perder valor patrimonial, la Generalitat habría ganado, en función de la evolución del valor de mercado, entre 5,6 y 8 millones de euros por el proyecto, que finalmente no se llegó a concretar al estallar el escándalo por el saqueo del Palau de la Música.

El conseller ha defendido además que en el convenio de marzo de 2006 con Millet no se fijara la cantidad exacta de la compensación para la Generalitat, ya que se establecían baremos para poderlo actualizar en función de la evolución del mercado.

Castells ha destacado que, al final del proceso, la Generalitat se habría quedado con su edificio en la calle Ciutat, que seguiría acogiendo oficinas -antiguamente alojó la sede de la Sindicatura de Comptes y ahora aloja al Gabinete Jurídico- y además la administración catalana habría sido compensada económicamente "por un valor potencial, virtual, teórico (el de uso residencial), que no se hubiera materializado nunca".

Compensación por el Hotel Palau

Castells ha asegurado que cuando se ejecutó el convenio y, por lo tanto, el cambio de planeamiento, la Generalitat no tenía conocimiento de que se hubieran cedido los derechos y obligaciones a Olivia Hotels, un hecho que les fue ocultado por el ex director del Palau, Millet, y su mano derecha, Montull.

Fue en septiembre de 2009 cuando se enteraron de esta circunstancia por los medios de comunicación. Más tarde lo confirmaron en el Registro de la Propiedad.

Reclamaron entonces la compensación (dentro del plazo establecido) y después se procedió a ejecutar la garantía, es decir, solicitar la reparcelación de los terrenos para que la Generalitat pudiera quedarse con la parte correspondiente.

"La actuación de la Generalitat se guió por un doble criterio, el interés público y la preservación y garantía de los intereses de la propia Generalitat", ha señalado. Sobre el informe jurídico previo, ha asegurado que no era preceptivo y que además no era necesario porque no se desprendían derechos ni obligaciones.