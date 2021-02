Dos años después del accidente aéreo de Barajas en el que murieron 154 personas, la comisión pericial encargada de la investigación expondrá en septiembre sus conclusiones sobre las causas del siniestro, tal y como han anunciado fuentes judiciales a Europa Press.

El informe pericial será determinante para que el magistrado decida si sigue adelante con el proceso judicial o si archiva la causa al concluir que no se puede imputar responsabilidad penal a los técnicos imputados, entre ellos el jefe de mantenimiento de Spanair.

Por otro lado, los técnicos realizarán a la vuelta del verano una prueba de simulación de vuelo para reproducir las condiciones en las que se produjo la fatídica tragedia en el avión MD-82, del vuelo JK 5022 de Spanair.

La simulación se realizará en base a lo datos recogidos por las cajas negras de la aeronave, los dispositivos encargados de registrar los parámetros de vuelo (FDR) y grabar el sonido en cabina (CVR).

De este modo, los peritos, designados por el juez Javier Pérez, reproducirán los parámetros que marcaba el FDR el día del accidente y los copiarán en un avión similar, para que las condiciones sean iguales y así probar el funcionamiento del R2-5 y comprobar si ésa fue la causa de que no funcionase el TOWS, que es el sistema que avisa sonoramente en cabina al disponerse a despegar con una configuración inadecuada.

Un fallo en el relé pudo provocar el accidente

Entre otros trabajos la comisión realizó hace un mes en el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica una prueba del relé R2-5 recuperado de los restos del avión siniestrado para determinar si estaba defectuoso y si ello provocó que no funcionara el Take Off Configuration Warning Systems (TOWS) y se conectase la calefacción de la sonda Ram Air Temperature (RAT).

Según el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Fomento, podría haber fallado el relé, lo que hizo que se desconectase el TOWS y se conectase la calefacción del RAT, que subió a 100 grados antes del primer intento de despegue, aviso este último que motivó la vuelta del avión al parking.