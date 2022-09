Chic@s Disney convertidos en juguetes rotos

Hace un par de días, Lindsay Lohan, fue condenada a 90 días de cárcel por saltarse los requisitos de su libertad condicional. Su vida en estos momentos pende de un hilo. La justicia será la encargada de determinar el desenlace de su historia.

Una historia que no parece que vaya a tener un final demasiado "Disney", como a los que está acostumbrada la actriz. La joven no ha sabido lidiar con la fama y ahora tendrá que enfrentarse a sus consecuencias.

Lindsay no ha dudado en utilizar sus dotes de artista en el juicio y ha protagonizado varias secuencias, donde las lágrimas y los berrinches eran los verdaderos protagonistas.

La fama parece estar ligada a los escándalos protagonizados por el escenario de las drogas y alcohol. El último caso que ha saltado a la palestra ha sido el de la actriz norteamericana, Lindsay Lohan.

La joven celebrity ha sido condenada por el juzgado de Beverly Hills a tres meses de prisión, por eso tendrá que cumplir condena tras infringir las normas de su libertad condicional.

La artista vuelve a cumplir condena por un accidente automovilístico que provocó en 2007 conduciendo bajo los efectos del alcohol, donde además fue sancionada por posesión de drogas.

Además de haberse saltado varias sesiones y reuniones en nueve ocasiones, desde hace tan sólo un par de meses, Lohan lleva una pulsera en el tobillo, que le mide constantemente el nivel de alcohol en sangre. La noche de los MTV Movie Awards, el medidor saltó, dejando en evidencia que había consumido bebidas alcohólicas.

La actriz de Chicas Malas parece que sigue metida en su papel protagonista y no ha aprendido la lección.

No es ninguna noticia que Spears mantuvo una relación sentimental con Justin Timberlake , otro de los "jóvenes Disney" que se vio envuelto en polémicas por su consumo de drogas y alcohol. Lo que parecía ser la pareja perfecta, pronto dejó de serlo cuando tras su ruptura, Britney le acusó de ser el culpable de su adicción a los estupefacientes debido a sus crisis amorosas.

Estos resbalones le obligaron a retirarse de los escenarios durante un tiempo, además de perder la custodia de sus hijos por no estar en plenas facultades para cuidarlos.

Comenzó su andadura bajo una imagen angelical con "Baby One More Time", pero poco después empezó a ser protagonista de varios escándalos donde se evidenciaba su adicción por las drogas y el alcohol.

Recientemente, Christina se ha vestido de campesina que aterriza en la gran ciudad para interpretar su papel en Burlesque, la nueva película de Steve Antin .Aunque la intérprete de "Not Myself Tonight'"no ha dejado a un lado su imagen provocativa, y su primer hijo ha potenciado su sensualidad.

No obstante, Timberlake , ha sido otro de los ejemplos que muestran que aprendió la lección. El joven ha llegado a crear su propia discográfica Tennman Records. Además, en la actualidad ha protagonizado la película The Social Network, película que versa sobre los orígenes de la caída más popular de la red social, Facebook.

Rebeldía contra Disney

El caso de Lindsay Lohan, no ha sido el último en ser noticia. La joven actriz y cantante de Disney Channel, Miley Cyrus, conocida por su papel como "Hannah Montana" ha dejado de lado su imagen angelical para convetirse en una de las nuevas chicas rebeldes.

La joven adolescente sorprendió a todos los asistentes en el Rock in Rio Madrid, con un "ligero" atuendo con el que dejó claro que ya no es la jovencita que todos conocimos en la serie. Parece que la imagen angelical ya no es lo que vende, y Cyrus es consciente de ello.

Estos personajes Disney han creado su "Toy Story" particular, y han creado una historia de juguetes rotos, donde el lema "hasta el infinito y más allá" les ha llevado a tomar caminos diferentes. Una misma historia con diferentes protagonistas, ¿tendrá como toda historia Disney una moraleja?.