Andrew Garfield será el próximo Spiderman

"Yo también pienso que tienes una carrera prometedora". Justin Timberlake deslizaba medio en broma estas palabras al oído de Andrew Garfield en la mañana del jueves.



Ambos concedían una entrevista a Televisión Española para presentar el avance de The social network y el entrevistador le había sugerido a Garfield que tenía un brillante futuro por delante. El comentario de Timberlake resultó profético.



Apenas seis horas después, el director de Spider-Man 4, Marc Webb, anunciaba a los periodistas que Sony ha congregado en Cancún una primicia mundial que muchos fans estaban deseando conocer: el actor británico será el nuevo Peter Parker.



A Garfield le vimos en Leones por corderos como el alumno que se desliza peligrosamente hacia el cinismo y que Robert Redford trata de redimir. Ya entonces demostró que tenía futuro. Antes, en 2006, había comenzado su carrera en el teatro -como los grandes del cine británico-; más tarde, le hemos visto en El imaginario del Dr.Parnassus, aunque esta fue rodada antes. En 2008 ganó el BAFTA por su papel en 'Boy A', un telefilme. Una carrera meteórica.

El estreno de la cuarta parte de Spider-Man, una de las franquicias cinematográficas más lucrativas de los últimos años (2.500 millones de dólares de recaudación en todo el mundo), será estrenada en 3D el 3 de julio de 2012 y su producción comenzará en diciembre de 2010. El realizador será Webb, director de (500) Días juntos, y el guión correrá a cargo de James Vanderbilt (autor del guión de Zodiac), que se centrará en la etapa adolescente del héroe.

A comienzos de 2010, los productores del filme anunciaron que ni Sam Raimi, director, ni Tobey Maguire, actor, artífices de las tres entregas anteriores del hombre-araña, estarían en las próximas. La crisis afecta a todos y al parecer el éxito había elevado el caché de ambos a niveles prohibitivos.



En la filmografía de Garfield están también la recientemente estrenada en Sundance I'm Here, de Spike Jonze, y las dos cintas que se estrenarán en 2010 con su participación, Never Let Me Go, con Keyra Knightley y Carey Mulligan, y The social Network, la historia sobre el nacimiento de Facebook.