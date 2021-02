La localidad de Castelldefels permanece este jueves sumida en el caso tras el trágico suceso ocurrido en la noche de este miércoles en el que doce jóvenes perdieron la vida al ser arrollados por un tren cuando intentaban cruzar las vías.

Horas después del accidente, todavía hay familias que no han encontrado a sus allegados. Es el caso de Rosa Muñoz, quien ha relatado que no da con el paradero de su hija, una joven de 18 años.

Según ha explicado la madre, la joven salió este miércoles de casa para celebrar la noche de San Juan en la playa de Castelldefels junto con unas amigas, pero se dejó el móvil en casa.

A fin de ayudar a familias que estén en situación similar que la de Rosa, los servicios médicos sanitarios han instalado una carpa en el centro cívico 'Juan XXIII', ubicado en el corazón de la localidad catalana.

El conseller catalán de Interior, Joan Saura, ha asegurado que la identificación de los 12 fallecidos no será "ni fácil ni rápida" por el estado en el que han quedado los cuerpos y puede tardar días.

Vecinos de Castelldefels ofrecen su ayuda a las víctimas

Decenas de vecinos de Castelldefels se están acercando al Centro Cívico Frederic Mompou para ofrecer su ayuda a los familiares de las víctimas de accidente de Renfe.

En este equipamiento los familiares de las víctimas reciben apoyo psicológico por parte de profesionales especializados para hacer frente a esta tragedia.

Nuria Merín es una de estas vecinas que se ha acercado al Frederic Monpou: "Soy psicóloga de profesión y al enterarme de la noticia he venido para ver si podía ayudar en algo pero la policía local me ha dicho que está todo cubierto y que no era necesario", ha dicho Merín.

Otros vecinos se han acercado para "saber si había alguna forma de ayudar, pero nos han dicho que de momento no era necesario", según Miguel Gómez, un vecino del cercano barrio de Vistalegre que seguía el desarrollo de los acontecimientos desde una plaza cercana.

Hasta este centro también se acercan personas que vienen a buscar información sobre familiares y conocidos. Dos jóvenes han salido de las dependencias abrazadas y llorando después de saber un familiar suyo, del que no tienen noticias, no está entre las víctimas mortales.