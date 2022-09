Michael Jackson, un 'santo subito' de la música

"Creo que su tiempo como artista ya pasó", aseguraba Chuck Taylor, editor de la revista Billboard, a las cámara de TVE en 2003, tras la detención del 'rey del pop' acusado de abusos sexuales a menores.

"Michael Jackson tiene un disco llamado History [historia], y creo que es la mejor descripción de su carrera", apostillaba el experto. Seis años antes de la muerte del artista, su carrera musical ya agonizaba. Su imagen había comenzado a despedazarse cuando fue acusado por primera vez en 1993 de abusos.

El 5 de marzo de 2009, sin embargo, Jackson anunciaba en Londres una serie de 10 conciertos en el O2 Arena para el verano de ese mismo año. Su última gira había sido 1997 ("HIStory Tour") y su último álbum de estudio había visto la luz en 2001 (Invincible).

00.00 min El llamado 'Rey del pop' ha anunciado que dará una serie de 10 conciertos en Londres el próximo mes de julio.

El nombre de la gira, "This is it", anunciaba el carácter de canto del cisne de la serie de conciertos. Los conciertos previstos aumentaron finalmente a 50 debido al interés desatado y sus seguidores agotaron las entradas.

Sólo cuatro meses después, todo el planeta lloraría la muerte del juguete roto, pero en ese momento, la recepción del anuncio fue fría, más allá de los fans. Nadie dudaba que la causa del regreso era que el músico "necesitaba su propio paquete de estímulo financiero". La imagen artística del cantante era la de algo pleistocénico, de otro siglo.

El destino jugó posiblemente a su favor al impedir que subiese al escenario. Ver a un físicamente devorado Jackson quizá desfalleciendo o anulando conciertos hubiera sido una más de un sinfín de lamentables instántaneas: la cadavérica fotografía policial tomada en su detención, la del músico poniendo en riesgo la vida de su hijo en la terraza de un hotel en Berlín, completamente cubierto con una abaya en Bahrein...

00.00 min Michael Jackson ha sufrido un paro cardíaco y los médicos no han podido reanimarle en el hospital. Miles de personas se están congregando en torno al centro hospitalario para darle su último adiós. (26/06/2009)

Pero entonces llegó el 25 de junio de 2009. El corazón de Michael Jackson se detuvo. Es un tópico ajustado al caso hablar del ave fénix para describir a Michael Jackson, cuya imagen ha sido rehabilitada, o al menos para hablar de su carrera artística. Con su muerte, y por seguir con el símil mitológico, el artista quedó catasterizado, convirtiéndose ya no en una estrella, sino en una luminosa constelación. Muy lucrativa, por cierto.

La 'marca Michael Jackson' todavía tiene deudas A su muerte, The Wall Street Journal valoraba en 500 millones de dólares la deuda que 'el rey del pop' dejaba. A partir de ahí, a hacer caja. El hecho de que el cantante este muerto impide que pueda seguir aumentándola. En los quince días que siguieron a su fallecimiento se comercializaron más de 2 millones de sus discos en EE.UU. A finales de año esa cifra se elevó por encima de los 8 millones, lo que le convirtió en el artista que más álbumes vendió en el país en 2009 por delante de cantantes como Taylor Swift o Lady Gaga. Según datos del diario Wall Street Journal, el fondo de Michael Jackson habría generado más de 200 millones de dólares (162 millones de euros) de beneficio en un año, cantidad que sirvió para salvar algunos embargos y zanjar cuentas impagadas durante tiempo, como la minuta del abogado que defendió al artista en el juicio por abuso de menores en 2005. Según datos de Billboard citados por Efe, desde junio de 2009 el "rey del pop" ha ingresado alrededor de 1.000 millones de dólares entre venta de discos, derechos de autor y otros contratos firmados por el fondo fiduciario que gestiona su patrimonio, gestionado por John Branca y John McClain. Entre esos contratos, se autorizó la realización de un videojuego para aprender a bailar con el "rey del pop", el uso de sus canciones para hacer musicales o la producción de la película documental This Is It, por la que Sony abonó al patrimonio de Jackson 60 millones de dólares (48,8 millones de euros). La película ha ingresado 260 millones de dólares (210 millones de euros) en todo el mundo, según BoxOficceMojo.com. 01.28 min Los hermanos de Michael Jackson en el estreno e Los Ángeles, al que han asistido numerosas estrellas de Hollywoo. Los fans de todo el mundo han llenado los 19 mil cines en los que se proyecta la película Además, Sony Music Entertainment firmó con los gestores patrimoniales de Michael Jackson el mayor contrato de la historia de la música: 250 millones de ólares para desarrollar diez nuevos proyectos relacionados con Jackson durante los próximos 7 años, uno de ellos será un disco con temas inéditos que el artista había descartado en anteriores producciones. El álbum saldrá en noviembre de 2010. El "rey del pop" fue repetidas veces ganador de los galardones Grammy que concede la Academia de la Grabación de EE.UU. desde que obtuvo su primer gramófono dorado con 20 años gracias a Don't Stop 'Til You Get Enough (1979). Pero fue Thriller (1982) el trabajo que elevó a Jackson hasta el olimpo musical, aquel disco arrasó en los Grammy y es la producción más vendida en la historia de EE.UU. según las cifras de la Recording Industry Association of America (RIAA). El último Grammy por ahora ha sido el honorífico que sus hijos han recibido en 2009. 00.00 min La gran fiesta de los Premios Grammy, el evento más importante de la escena musical estadounidense tuvo vomo gran triunfadora de la noche a Beyoncé, Lady Gaga y Taylor Swift también brillaron y el toque español vino de la mano de La Quinta Estación que se llevaron el Premio al Mejor Álbum Pop Latino. Más allá de la música, con la muerte de Michael Jackson, la comunidad afroamericana ha vuelto a hacer suya la figura del difunto. Si la relación de los negros con el negro-que-quiere-ser-blanco era ambigua, su fallecimiento disolvió las tensiones.