Hace un año que murió Michael Jackson, el mismo tiempo que Conrad Murray, el que fuera su médico personal, lleva viviendo, suponemos, en un infierno personal, profesional y mediático.

Murray se ha convertido en el blanco de las iras de los fans del rey del pop, lo del odio va en serio, basta con que se den una vuelta y cotilleen en uno de esos grupos que tanto proliferan en Facebook, eso sí hay que dominar la jerga de insultos en inglés, Some Idiot Named Conrad Murray Killed Michael Jackson (Un idiota llamado Conrad Murray mató a Michael Jackson), una sucesión de lindezas lingüísticas para calificar a un hombre que sigue pendiente de juicio y es inocente, hasta que la justicia diga lo contrario.

Hace tan sólo unos días conocíamos que la fecha del juicio por la muerte de Jackson será el 23 de agosto. Hasta ese día, Murray, que se ha declarado culpable de homicidio involuntario en la muerte del cantante, podrá mantener su licencia de médico y ejercer su profesión en California aunque no podrá utilizar anestesia con sus pacientes, una disposición que ya se le impuso en el pasado mes de febrero.

La ruina del doctor de Jackson

El sin duda, y muy a su pesar, doctor más famoso del planeta confesó haber administrado al cantante propofol, un anestésico de uso hospitalario , para ayudarle a conciliar el sueño pero siempre ha defendido que no hizo nada improcedente que provocara la muerte del artista.

Así lo ha estimado el juez del Tribunal Superior de California, Michael Pastor , pero eso no quita para que la junta médica pueda actuar por su cuenta e iniciar un proceso para suspenderle, algo que complicaría enormemente las cosas al galeno ya que se quedaría sin recursos económicos para afrontar las costas de un proceso judicial que, ya sabemos las cifras estratósfericas que en un país como EE.UU suele generar.

Con dosis macabra incluida

Saldremos de dudas en pleno verano mientras se confirma que la muerte de Jackson ha resultado ser un negocio de lo más rentable, las ingentes deudas de Jacko se han saneado este último año gracias al resurgir de las ventas de sus discos, y la consiguiente recaudación por derechos de autor, un videojuego para aprender a bailar como el astro del pop, o el documental This Is It.

La nota macabra la pone la salida a la venta de la supuesta jeringuilla con la que presuntamente Murray le inyectó, el ahora conocido por todos, propofol.

Aún está por ver si el sujeto que se hizo con la funesta y fatal herramienta podrá venderla o tendrá que hacerlo fuera de suelo estadounidense pero se cree que podría ser subastada el 25 de junio, justo el día del aniversario.

Definitivamente, un mundo de locos y, una duda, ¿cómo pasará Conrad Murray el día del aniversario de la muerte de Michael Jackson?. Se admiten apuestas.