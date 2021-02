El máximo comandante de EE.UU. en Afganistán, el general Stanley McChrystal, ha sido convocado este miércoles a Washington tras conocerse unas declaraciones realizadas a la revista Rolling Stone en las que se burla de altos funcionarios de la administración de Obama y del personal diplomático.

En ella, McChrystal dice sentirse traicionado por el embajador de Estados Unidos en Kabul, Karl Eikenberry, y un asesor suyo se burla del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y dice que su jefe está "decepcionado" con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

La Casa Blanca quiere que McChrystal explique personalmente sus palabras al presidente de Estados Unidos, que mantendrá un encuentro con él.

Según los medios americanos, Obama está "furioso" por las palabras del general y le ha ordenado acudir en persona y no por videoconferencia a la reunión mensual sobre Afganistán y Pakistán que se celebra este miércoles en Washington.

"Fue un error que refleja mal juicio y nunca debería haber ocurrido. Durante toda mi carrera, he vivido principios de honor personal e integridad profesional. Lo que se refleja en este artículo está muy por debajo de esa norma", ha subrayado.

Un asistente añade a continuación "¿Biden?, dijo Bite Me?" (muérdeme).

El artículo muestra al general Stanley McChrystal como un lobo solitario ante muchas figuras importantes en el gobierno de Obama, que no tiene la capacidad de convencer -incluso a algunos de sus propios soldados- de que su estrategia puede ganar la guerra.

"¡Oh, no, otro email de Holbrooke!"

Otro de los ayudantes de McChrystal dice que el general estaba "decepcionado" tras su primera reunión en la Oficina Oval con un presidente Barack Obama que no estaba preparado. El artículo señala que aunque McChrystal votó por Obama, ambos tuvieron problemas para relacionarse desde el principio. Obama le puso un freno a McChrystal por hablar demasiado imperativamente sobre su deseo de tener más efectivos en Afganistán.

"Fue una foto de 10 minutos y Obama no sabía nada de él, ni siquiera quién, y tampoco parecía muy comprometido. El jefe estaba bastante decepcionado", explica el asesor.

"Esa época me parece dolorosa", dijo McChrystal en el artículo que se publicará el viernes. "Trataba de convencerlo de una postura imposible".

Otro ayudante se refiere al consejero de Seguridad Nacional, James Jones, como un payaso "atascado en 1985".

De un email del enviado especial de EE.UU. a Pakistán y Afganistán, Richard Holbrooke, el general McChrystal dijo: "Oh no, otro email de Holbrooke. No quiero ni abrirlo."

Obama aceptó enviar a 30.000 efectivos estadounidenses adicionales a Afganistán sólo después de meses de análisis que muchos en el Ejército consideraron exasperantes. Además, este compromiso vino acompañado de otro para retirar las fuerzas para julio de 2011, lo que los estrategas contra la insurgencia que apoyan a McChrystal consideran un plazo arbitrario.