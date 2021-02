"Usted, Barack Obama, quiere que las empresas asuman responsabilidades por lo que hacen en su país pero ¿por qué no hace que las empresas americanas cumplan con su responsabilidad por lo que hacen en el extranjero? Si eso no es tener una doble vara de medir, no sé lo que es".

Con estas crudas palabras Rahda Dhingra, portavoz de la plataforma del Grupo de Información y Acción sobre Bhopal (BGIA, en inglés) resumía la indignación que han generado en su país dos hechos:

Por un lado, la leve sentencia contra siete ex empleados de la filial india de la empresa estadounidense Unión Carbide, causante de la mayor tragedia provocada por una empresa, la muerte en Bhopal de hasta 25.000 personas por la fuga de un gas tóxico en las aguas de la ciudad.

Por otro, las fuertes palabras de la Administración Obama y de los congresistas estadounidenses contra los directivos de BP por la tragedia ecológica del Golfo de México...mientras su país lleva 25 años negándose a extraditar al principal directivo de Union Carbide, Warren Anderson, que vive tranquilamente en su casa de Nueva York.

Nueva petición Tal es la presión interna que el Gobierno indio ha anunciado que volverá a cursar una petición de extradición contra Anderson, según ha anunciado el ministro de Desarrollo Urbano, Jaipal Reddy. Anderson fue declarado huido y no se ha pronunciado ninguna condena contra él, aunque estaba entre los acusados. La última vez que la India pidió la extradición del ejecutivo fue en 2003. Los argumentos de la compañía para rechazar cualquier responsabilidad más allá de la de sus empleados locales son los siguientes: primero, que ya llego a un acuerdo de compensación con el gobierno regional de Madya Pradesh en 1989, según el cual se compensaba a las víctimas con 470 millones de dólares (ahora Estados Unidos pide a BP 20.000 millones). Segundo, que Union Carbide ya no existe como tal, ya que fue adquirida por Dow Chemicals en 2001, una empresa que no quiere hacerse cargo de ninguna responsabilidad. Y tercero, que Anderson no puede ser juzgado tampoco en Estados Unidos, ya que un tribunal estadounidense ha establecido que la justicia de este país no puede juzgar crímenes contra los indios.

Compartir el dolor Estos razonamientos no han calmado a las víctimas de Bhopal, que consideran que el tono usado por Obama justifica plenamente una nueva petición de extradición y que Estados Unidos asuma su responsabilidad sobre lo ocurrido 25 años después. "Mi única petición al Gobierno estadounidense es que ahora que están aprendiendo de su dolor, debería compartirlo y comprender el dolor de otros países", ha señalado Sunita Narain, director del Centro de Ciencia y Tecnología de Delhi a la agencia Reuters. Y es que las circunstancias en las que Anderson y Union Carbide esquivaron sus responsabilidades dejan en un juego de niños las maniobras de BP para minimizar el impacto del vertido y sus evasivas ante el Congreso de EE.UU.. Según detalla John Elliot, corresponsal en aquellos años del Financial Times, Anderson fue detenido durante unas pocas horas cuando iba a hacer una visita de buena voluntad a la zona.