Internet es ese gran mundo paralelo al real en el que muestras lo que quieres. Pero para muchos artistas se ha convertido en un dolor de cabeza. El motivo, la piratería, las descargas ilegales de música.

Pero no para todos. Carlos Jean, productor musical, tiene claro que la piratería no es un problema "en absoluto". "Las compañías no han sabido adaptarse. Todos lo pasamos mal porque ganamos menos dinero, pero cuando hay hambre uno busca comida. Así que, al final, tienes que buscar ideas. Y las compañías (discográficas) no se han preparado para esto: al final se han llevado la bofetada", asegura a RTVE.es.

Así que nuevos tiempos, nuevas formas de comunicarse y nuevas realidades que se intentan analizar en 'La Red Innova', la Conferencia Internacional de Innovación y Creación de Negocios en Internet, que se celebra en Madrid el 14 y 15 de junio.

Y esa nueva realidad pasa, para Carlos Jean, en estar en la Red. "Quien no está en Internet no es nadie", afirma porque, por ejemplo, "el público joven no te escucha ni por la tele ni por la radio. Te escucha a través de Internet. La gente ve las series por Internet. Yo lo hago y tengo 36 años. El que tiene 14 es que tiene el ordenador y de fondo la tele".

La televisión, 'estrella' perdida en la Red Es inevitable que en foros como éste salga a relucir la televisión. El antiguo medio de masas se ve ahora arrinconado y fragmentado. "Y parte de esa segmentación televisiva pertenece ahora a internet. Internet se tiene que encargar de conseguir acaparar esa parte publicitaria, como por ejemplo la de TVE, que ya no emite publicidad. Todo ese montante de dinero tienen que invertirlo, a parte de en otras cadenas, en internet", afirma Carlos Jean. Para el productor musical, la clave de los artistas en internet es que en el 'cibermundo' ya ha nacido la "microsegmentación. Ya el canal de música ya no es el canal de música de pop. Es el canal de Miguel Bosé, el canal de Carlos Jean o el canal de Hombres G. Y ahí es donde va a estar alojado un determinado tipo de público y ahí es donde creemos que va a ir la inversión publicitaria y las compras directas. La meta está de frente, no a los lados", reflexiona un ocupado Carlos Jean que pregunta la hora mientras bebe agua: no quiere perderse la última jornada de Rock in Río.

Falta de intimidad vs. compañía cibernética “Los artistas hemos perdido completamente la intimidad, la identidad“ Sin embargo no todos los cantantes, actores, políticos o empresarios lo tienen tan claro. La mayor parte de ellos piensan que Internet es positivo, pero se quejan de la falta de intimidad. "Los artistas hemos perdido completamente la intimidad, la identidad", asegura Miguel Bosé, quien también tiene claro la parte buena. "Las redes sociales son terapéuticas, hacen que mucha gente no se sienta sola", comenta Bosé en la charla. Pero las redes sociales, asegura Almudena Fernández, directora de los Embajadores Climáticos de 'The Climate Project Spain', necesitan regularse. "No podríamos vivir sin internet", nos comenta, "ir marcha atrás no tiene sentido. Es fundamental para informarse. Lo que hay es que regular las redes sociales, para que no invadan tu privacidad, para que no te suplanten". Redes sociales que, "te acercan, pero te quitan humanidad", asegura Kike Sarasola, fundador de 'Room Mate Hotels'. "Yo he llegado tarde a este mundo virtual y si puedo hablar con un amigo por teléfono, ¿por qué le voy a mandar un e-mail?", reflexiona.