El equipo arqueológico de los Guerreros de Xian, en China, ha obtenido el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2010, imponiéndose a las candidaturas del economista estadounidense Jeffrey Sachs y a la Fundación alemana Alexander von Humboldt.

El hallazgo de Los Guerreros de terracota de la ciudad china de Xian está considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX y una importante muestra del arte funerario chino.

El conjunto consiste en la tumba del emperador Quin Shihuang, custodiada por un ejército de 8.000 guerreros de terracota y fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Shihuang, el primer emperador chino, gobernó entre 221 y 210 aC.

Responsables del Gobierno de la provincia china de Shaanxi (centro), donde se encuentra el conjunto, han agradecido el galardón tras conocer la noticia, destacando que es el primero que reciben en el extranjero y muestra el interés de España por China.

"Es la primera vez que el equipo de arqueólogos recibe un premio así, y la primera procedente del extranjero", ha señalado a Efe el portavoz del Buró de Patrimonio Cultural de Shaanxi, quien facilitó sólo su apellido (Zhang).

La candidatura premiada había sido propuesta a la Fundación Príncipe de Asturias por el embajador de España en China, Carlos Blasco Villa, y optaba al galardón junto a otras 23 propuestas procedentes de 18 países.

Al parecer no era la primera vez que desenterraban una de estas figuras, pero antiguamente se consideraban de mal Agüero y los rompían o volvían a enterrarlos para ahuyentar los malos presagios. Pero en esta ocasión corrió la noticia y el gobierno de Mao mandó de inmediato un equipo de arqueólogos.

La cámara funeraria del emperador sigue sin abrise

El mausoleo de Qin Shihuang permaneció olvidado y enterrado durante 2.000 años y aún hoy, la cámara funeraria y la tumba aún no han sido abiertas. El emperador dedicó cerca de 38 años a construirlo. Tiene 2,13 kilómetros cuadrados de superficie y, junto a otras 181 tumbas extendidas por la zona, cubre una superficie total de 60 kilómetros cuadrados y contó con la participación de más de 700.000 obreros.

El Gobierno chino no autoriza su excavación por miedo a que resulte dañado. Algunos expertos aseguran que las técnicas actuales no garantizan que se pueda conservar adecuadamente después de desenterrarlo. Otros creen que el descubrimiento está siendo frenado por algunos líderes políticos que no lo consideran económicamente rentable.

Si alguna vez saliera a la luz, podríamos hayarnos ante una de las nuevas maravillas del mundo, ya que si se construyeron 8.000 guerreros para defenderlo debía ser realmente impresionante, un auténtico tesoro arqueológico que el historiador Sima Qian (años 145-90 antes de Cristo) describió así: "el túmulo de Qinshihuang está rodeado de una reproducción de sus dominios, con ríos por los que fluye el mercurio, y una bóveda celeste con incrustaciones de gemas y perlas, que representan el sol, los planetas y las estrellas".