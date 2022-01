¡Pero qué atormentado el cine de Alejandro González Iñárritu! Ya sabemos que la vida es dura, pero tambien es bella como decia Benigni, pero él se empeña en ver la cara mas apocalíptica, aunque sea para luego darle la vuelta al calcetín.

El director de películas tan elogiadas como Amores perros o Babel vuelve por sus fueros, sin Arriaga, pero con una historia de perfil parecido, la redención a traves del amor y el perdón. La inmigración le ayuda a actualizar el discurso que los niños le ayudan a centrar.

Eso sí, aun sin Arriaga, Iñárritu mantiene esa fuerza tremenda capaz de arrastrar a un sector de espectadores que le siguen casi fanáticamente.

Decía un colega italiano que la película parece una pintura del Greco y realmente ha dejado entre tinieblas a la Barcelona que Woody Allen veía tan luminosa. Si no fuera por la silueta de la Sagrada Familia muchos no la hubieran reconocido.

Este Uxbal que se plantea lo mismo que la protagonista de Isabel Coixet, Mi vida sin mí, pero con muchas menos comodidades, es un nuevo tanto de Javier Bardem, sobre cuyas anchas espaldas descansa la película. Todo el mundo admira su fuerza.

Debates apasionantes entre críticos en Cannes

Iñárritu no es el primero ni será el ultimo que retrata la Barcelona más marginal. Almodóvar sin ir muy lejos con Todo sobre mi madre, ya se metió en callejones oscuros, pero ha habido muchos más.

Lo mejor que se puede decir de esta cruda película es que la apuesta por el amor no cae nunca en saco roto. Dio para debates apasionantes el lunes entre la crítica en Cannes, igual que el nuevo film de Kiarostami, Copia certificada. Algunos se han sentido timados y otros casi han entrado en éxtasis.

Para coincidir o discrepar habrá que esperar a finales de este año, que es para cuando está previsto el estreno de Biutiful, seguramente con intención de acercarla lo más posible a los Oscar y ver si tienen alguna opcion de volverse a colar. Nos estan acostumbrando mal.

Veremos si no se confirma aquello que dijo Almodóvar que ser favorito en Cannes es una maldición y Bardem, si no el filme, pesca premio. Chapeau para Eduard Fernandez -que es, por si algunos aún no se han enterado, uno de nuestros mejores actores- por el estilo con que visita Cannes por primera vez.

Se me olvidó decirle a Javier Bardem que felicitara a su madre, reconocida culé, y a Iñárritu que otro día, cuando se pase por Barcelona, nos llame y nos damos una vuelta y le enseñamos algún rincón que todavía le puede sorprender.