"No queremos ver a ETA ni en pintura". Así de rotundo se ha mostrado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien se ha referido así a los rumores sobre una posible negociación con la banda terrorista y a uno de cuyos documentos ha citado Rubalcaba para refrendar su 'no' a las conversaciones, después de que El Mundo haya publicado este lunes que la banda sostiene un cauce de comunicación con el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren.

Al amenzar el PP con romper el pacto en Euskadi si no había un desmentido oficial de estas supuestas negociaciones, Rubalcaba ha leido un fragmento de un documento de ETA fechado en el verano de 2009 en el que la banda terrorista asegura que "no es el PSOE el que no quiere la negociación, que no la quiere, sino que somos nosotros".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha replicado este lunes a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que, según un documento incautado a ETA, la banda cree hay "más opciones y garantías" de negociar con el Partido Popular que con el PSOE.

Rubalcaba se refería así a la exigencia de De Cospedal al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que desmienta "de forma clara" que alguien del PSOE pudiera estar hablando con ETA, pues si no es así, el PSE estaría poniendo "en peligro de muerte" el pacto en Euskadi con el PP.

Rubalcaba, que ha explicado que ya se ha puesto en contacto con su "interlocutor" en el PP para desmentir que exista posibilidad de reabrir un diálogo con ETA, ha criticado a Cospedal, a quien ha exigido que "no enrede con estos temas".

Según Rubalcaba, los informes elaborados por la Guardia Civil sobre un documento intervenido a la banda terrorista no reseñan esa vía de negociación entre la banda y el dirigente socialista vasco Jesús Eguiguren, tal y como informa el diario El Mundo.

Ha sido la propia Cospedal la encargada de advertir al Gobierno que en caso de que no fuera desmentida esta posibilidad, el Gobierno estaría incumpliendo una de las bases de ese pacto, que se daría por "finalizado" y el PP tendría que "adoptar las correspondientes conclusiones".

El documento intervenido En la lectura textual de ese escrito, fechado el verano del año pasado, ETA asegura que el PSOE "no quiere el proceso" y añade la banda: "somos nosotros los que no queremos llevar a cabo un proceso con un representante del Estado así". "En lo que al PSOE se refiere, ETA dice la verdad. No queremos ver a ETA ni en pintura, y eso afecta al PSOE en su totalidad, y por tanto también al PSE", ha recalcado Rubalcaba, que ha pedido a De Cospedal que "no enrede con las cosas de comer" porque el PP conoce "de pe a pa" la política antiterrorista del Gobierno. El ministro ha explicado que esta misma mañana ha llamado al portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo. Pese a esta afirmación de la banda, Rubalcaba ha dejado claro que él no ha preguntado a los 'populares' si han estado en contacto con ETA porque existe una confianza de que "esas cosas no se hacen".