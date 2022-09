El arzobispo de Dublín: "En la Iglesia irlandesa hay fuerzas poderosas que ocultan abusos"

El arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, ha advertido de que hay "fuerzas poderosas" en la Iglesia Católica irlandesa que prefieren mantener oculta "la verdad" sobre los abusos sexuales cometidos contra menores por curas pederastas en este país.

El religioso se ha caracterizado por ser uno de los más críticos con la cultura de encubrimiento que ha caracterizado durante décadas a la jerarquía católica, y, por ese motivo, se ha declarado "descorazonado y desalentado" ante la falta de progreso en el proceso de "renovación" de la Iglesia.

Martin ha realizado estas declaraciones durante una reunión celebrada en Dublín este lunes con miembros de la Orden de los Caballeros de San Columbanus para debatir el futuro de la Iglesia Católica irlandesa y cuyo texto se ha divulgado este martes.

Las declaraciones coinciden, además, con la visita del Papa a Portugal en plena crisis por los continuos casos de pederastia que salen a la luz casi a diario.

Otros responsables de la situación actual

En el documento, el arzobispo se ha muestra preocupado por las "señales de negación subconsciente" que detecta en "muchos" compañeros que no quieren reconocer la magnitud del problema causado por los abusos sexuales.

"A nivel personal, como Diarmuid Martin, desde que me convertí en arzobispo de Dublín, nunca me he sentido tan descorazonado y desalentado ante el grado de voluntad mostrado para iniciar realmente lo que va a ser un proceso doloroso de renovación y lo que implica esa renovación", cita en el texto.

Por otro lado, también ha atacado duramente a los "académicos y publicistas" de la Iglesia, quienes "opinan tranquilamente hoy como expertos en las causas de los escándalos de abusos sexuales, como si estuviesen totalmente al margen del escándalo".

"¿Quién es el responsable de que la cultura en los seminarios produjese a aquellos que cometieron abusos y aquellos que manejaron ineptamente los abusos? ¿Dónde estaban los expertos-publicistas mientras la iglesia fracasaba a la hora de reconocer qué estaba pasando?", se pregunta Martin.

Por todo ello, el máximo responsable de la diócesis de Dublín ha instado a todas las parroquias del país a elevar el nivel de vigilancia y a observar con rigor los protocolos de actuación en casos de denuncias de abusos sexuales.

Parte del futuro de la Iglesia, ha señalado, pasa por ese proceso de renovación y vigilancia, al tiempo que ésta debe aprender "de la arrogancia de nuestro pasado".