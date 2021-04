El Senado de EE.UU. interroga a Goldman Sachs

No se trata de un juicio ni de determinar las responsabilidades legales. Para eso está la SEC, el equivalente de la CNMV, que ha presentado una demanda contra Goldman Sachs por fraude.

Durante un interrogatorio que durará tres días, el subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU. trata de mostrar la falta de ética del gigante de Wall Street y su contribución al colapso financiero.

El senador republicano por Arizona y ex candidato a la presidencia, John McCain, lo tiene claro: "no sé si hicieron algo ilegal pero no cabe duda que su comportamiento no fue ético y el pueblo americano, como los tribunales, emitirá su veredicto".

O en los términos más gráficos del senador demócrata por Misuri, Claire McCaskill: "son apuestas, puras, simples y meras apuestas. Y ustedes son al mismo tiempo la casa y el jugador", les ha espetado a los ejecutivos de Goldman Sachs.

Se aprovecharon de sus clientes La exposición del presidente del comité, Carl Levin, ha sido demoledora. "Las operaciones de Goldman Sachs demuestran que a menudo vio a sus clientes como meros instrumentos de su propio beneficio. Y esto importa". El argumento es que Goldman les vendía derivados del mercado inmobiliario mientras que apostaba en contra de esos mismos productos. Las apuestas excedían con creces la cobertura "razonable" frente a posibles pérdidas, como demuestran los documentos internos de la compañía. El juicio sobre los derivados no va a la zaga. Estos productos contribuyeron al colapso financiero: "se convirtieron en las fichas de un casino gigante". Goldman "ayudó a extender las hipotecas tóxicas por todo el sistema financiero, y cuando el sistema finalmente se hundió, Goldman se benefició del colapso". Y citando el informe que hizo el Senado sobre las causas de la Gran Depresión, Levin ha dado la puntilla: "no existe la seguridad absoluta. El banquero puede cometer errores, pero nunca debe cometer el error de ofrecer a sus clientes inversiones que no crea que sean buenas".