Miles de personas han participado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en un acto organizado por UGT y CC.OO. en apoyo al juez Baltasar Garzón y contra su "persecución injusta", para el que se ha quedado pequeño el anfiteatro de la Facultad de Medicina, del que se han quedado fuera cientos de personas por falta de aforo, incluidos periodistas que iban a cubrir el acto.

Según los organizadores, al acto han acudido unas 2.000 personas, de las que 900 se han quedado fuera, entre ellas numerosos represaliados del franquismo llegados de provincias como Málaga, Soria, Toledo o Cáceres. También ha asistido el ex presidente catalán y ex alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, enfermo de Alzheimer, y las Abuelas de la Plaza de Mayo, junto a la primera nieta recuperada por ellas, Carla Artés, el secretario Movimientos Sociales y ONG del PSOE, Pedro Zerolo, y actores como Santiago Ramos, según informa Esther Pérez-Amat.

En una declaración institucional de UGT y CCOO, que ha leído la presentadora del acto, la actriz Enma Cohen, los sindicatos han exigido al Tribunal Supremo que "termine de manera inmediata la persecucion injusta" contra el juez Garzón, al que el Tribunal Supremo sentará en el banquillo por presunta prevaricación por investigar los crímenes del franquismo.

Villarejo: "El Supremo es la expresión actual del fascismo"

Con el acto sindical, según ha dicho en su intervención el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, se pretende "impedir que se cometa un atropello impropio del Estado de Derecho", como sería la suspensión del magistrado de la Audiencia Nacional.

Villajero ha acusado a los jueces que procesarán a Garzón de haber estado en el Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo y de haber sido "cómplices de torturas".

El ex fiscal anticorrupción, muy aplaudido por el auditorio, ha argumentado que los magistrados del Tribunal Supremo que han tomado las decisiones que afectan a los crímenes del franquismo lo han hecho "en algo que da un golpe brutal a la democracia, esto es, constituirse en instrumento de la actual expresión del fascismo español" a través de la admisión de las querellas contra Garzón, algo que "es una falta de respeto a las víctimas del franquismo".

"Varela se ha atrevido a más, y en el auto del 3 de febrero donde ha defendido su estrategia, totalmente infundada, hablaba desde la ignorancia de la encomiable sensibilidad de jueces y magistrados respecto de los crímenes cometidos en la dictadura. Pero si estuvieron formando parte del TOP hasta el 76, por favor. Si fueron cómplices hasta el último día de las torturas infringidas por la brigada político social, de la muchos de los que están aquí han sido víctimas", ha explicado.

A su juicio, era "tal la sumisión" a la dictadura que "no se atrevieron nunca a abrir una causa por torturas". Matizó que "tortura no existía como tal delito en la dictadura, pero sí lesiones, y no se atrevieron nunca a abrir una causa por lesiones o coacciones contra las víctimas de la tortura a lo largo de 40 años de dictadura". Por eso se preguntó "cómo se puede hablar de la sensibilidad de los jueces respecto de las víctimas de la guerra civil y la dictadura", y pidió "un poco de respeto a la memoria de las víctimas".

Villarejo, flanqueado por los secretarios generales de UGT y CCOO, ha instado a los magistrados del Supremo que han admitido a trámite las querellas contra Garzón, en especial la relativa a los crímenes del franquismo, a que "pongan fin a esta locura". En este sentido, ha lamentado que estos magistrados del Supremo se hayan constituido en un instrumento de la "actual expresión del fascismo español" por admitir las querellas de Falange Española y Manos Limpias.