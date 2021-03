"Yo era muy pequeño. Tenía seis años cuando un día, antes de que anocheciera, se presentó un hombre que yo no había visto nunca. Le dio un dinero a mi padre, me cogió por los brazos y me subió al caballo. Partimos. Mi padre me había vendido como se vende una cabra".

Así empieza el libro de 'Jugando con lobos', escrito por Gabriel Janer Manila en el que narra la historia de Marcos Rodríguez Pantoja. Un niño salvaje que vivió 12 años en el campo, y que ha contado su experiencia en Radio Nacional de España en el programa 'En días como hoy' con Juan Ramón Lucas.

A los 9 años, el pastor que se lo había llevado a vivir a una cueva, se murió. Marcos, el niño salvaje, se quedó abandonado. Con la única compañía de los animales que vivían a su alrededor. Sobre todo con los lobos, que eran casi como su familia.

Un relato escalofriante de una persona que recuerda todo lo que pasó. Intentó olvidarlo, pero no lo consigue. Vivió entre lobos. Revuelto, como dice él, comiendo lo mismo que los cánidos con los que vivía en Sierra Morena (Sierra de Fuencaliente).

Ahora, Gerardo Olivares, guionista y director de la película 'Entre lobos' pretende contar esta historia real, de un niño salvaje que vivió abandonado a su suerte durante doce años. Sin contacto con humanos y en compañía de lobos, águilas y una serpiente.

Tantos años después de aquello, y acostumbrado de nuevo a los humanos y a nuestros hábitos, Marcos dice que "ya me he hecho a esta vida, porque una persona se puede hacer a todas las vidas, aunque a la buena sea más fácil."