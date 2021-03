La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho confiar en que sea la Justicia "quien ponga las cosas en su sitio", y ha afirmado que es "una buena noticia" que se conozca. Sin embargo no ha querido valorar "el asunto" porque "no es cuestión de los políticos tratar ni valorar" estas cuestiones.



Por otro lado, en declaraciones a los medios, Aguirre ha indicado que debía haber sido este lunes cuando se conociera el sumario, y ha señalado que aún "no se conoce la totalidad" del documento.

Sobre las nuevas revelaciones del sumario en relación a Luis Bárcenas, la presidenta regional ha insistido en que "hasta ahora España es un estado de derecho", por lo que "no juzga la Policía, que depende del Gobierno, sino los jueces", por lo que hay que esperar

Tras opinar que "debe ser bastante difícil" acceder a los 80 tomos del sumario sin "ningún buscador", Aguirre ha indicado: "no sé si vamos a tener capacidad de leer todo eso".

"La justicia española debería replantearse este tipo de actuaciones", ha añadido la presidenta regional para quien, a pesar de esas dificultades, el hecho de que el sumario sea público es "positivo para los encausados" y "para los que tenemos que tomar decisiones políticas en relación a ellos".

El PP, "deseando tomar medidas" La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado este martes que su grupo está "deseando tomar medidas" contra la corrupción que es algo, dice, que preocupa al PP "provenga del partido del que provenga". "Los primeros interesados en sacar de nuestras filas a aquellos que hayan utilizado al PP para enriquecerse somos nosotros", ha sentenciado Sáenz de Santamaría. La dirigente popular ha remarcado, no obstante, que para tomar estas medidas los hechos tienen que conocerse y estar "acreditados y constatados" y ha pedido que se le de al Partido Popular el tiempo para actuar cuando los hechos estén acreditados. Asimismo, ha avanzado que para pronunciarse sobre el sumario que se ha hecho público este martes quiere "analizarlo" antes y ha rechazado hablar sobre "hipótesis" y posibles acciones contra Luis Bárcenas. "A medida que se han conocido, acreditado y constatado hechos, mi partido ha actuado y así seguirá haciéndolo", ha concluido.



Alonso dice que Rajoy "sabe cosas" El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, ha atribuido este martes la "resistencia" del líder del PP, Mariano Rajoy, a dar explicaciones sobre el caso 'Gürtel' a que "sabe cosas que afectan gravemente al PP y que le tienen literalmente paralizado".



"Rajoy se niega a dar explicaciones a pesar de que se lo hemos pedido todos, por activa y por pasiva", ha denunciado el dirigente socialista en una rueda de prensa en la Cámara Baja.



En este contexto, ha vuelto a reclamar a Rajoy que dé explicaciones sobre la implicación de Luis Bárcenas en la presunta trama corrupta. "Nos tiene que explicar qué es lo que pasa con el hasta hace muy podo tiempo tesorero del PP, que está imputado muy seriamente en este proceso a tenor de lo conocido", ha enfatizado. Este martes se ha levantado el secreto de sumario del caso y ya se han conocido detalles como que Bárcenas cobró más de 1,3 millones de euros de la trama. Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha pedido al presidente del PP, Mariano Rajoy, que dé explicaciones por las últimas revelaciones del caso Gürtel y que tome decisiones "de verdad". "Con independencia de lo que determinen los jueces y salvaguardando la presunción de inocencia de los encausados, creo que el líder del PP debiera dar alguna explicación a todos los españoles desde la óptica de la responsabilidad política", ha sentenciado Caamaño tras este encuentro en la sede del PSC en Barcelona. Sin embargo, Caamaño ha alertado de que "hay cuestiones que cuando no se atajan desde la política a tiempo se convierten en un problema de todos los españoles", y ha apostillado: "Creo que ahí hay que hacer un ejercicio de responsabilidad política y tomar decisiones de verdad en estos temas".

Pajín exige a Rajoy que "aparte del PP a quien tenga que apartar" La secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín ha exigido a Mariano Rajoy que sea contundente a la hora de enfrentarse al 'caso Gürtel' porque con eso "va a hacer bien a la política". "Quiero que Mariano Rajoy actúe de una vez, reaccione de una vez y aparte a quien tenga que apartar del PP", ha sentenciado Pajín durante una entrevista en el programa 'En días como hoy' de RNE. La líder socialista ha calificado este caso de corrupción como "extremadamente grave" y ha recordado que no fue iniciado por ningún juez ni por ningún socialista, sino "por un militante del PP que ayer apuntaba directamente a Mariano Rajoy como responsable". Por esta razón, como ya lo hiciera este lunes, Pajín ha insistido en que Rajoy tiene que contestar a estas acusaciones ya que, a su juicio, "el PP está tardando mucho en dar explicaciones". "Cuando surge un caso de corrupción hay que mirarlo de frente y apartarlo inmediatamente", ha apostillado Pajín. Ha matizado que los comportamientos "ilícitos" relacionados con la trama no sólo eran individuales, sino también colectivos y ha definido el caso Gürtel como la trama de "unos señores que se han hecho multimillonarios a costa de dar regalos y bienes económicos a determinados dirigentes del PP a cambio de contratos públicos. No en una comunidad autónoma ni en dos, sino en todas en las que el Partido Popular tenía mayoría absoluta".

De la Vega critica la tibieza de Rajoy Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha acusado al líder del PP de mantener la "tibieza" ante los casos de corrupción que afectan a su partido y le ha pedido que asuma su responsabilidad política y dé explicaciones.



En declaraciones a Telecinco, recogidas por Efe, Fernández de la Vega ha señalado que ante la gravedad de los hechos, que presuntamente afectan a responsables del PP en el ámbito territorial, es exigible a Rajoy una actitud más firme en lugar de "mirar hacia otro lado y arremeter contra todo".



Ha añadido que hasta ahora no se ha visto "contundencia" por parte del PP y sí "descalificaciones" a los jueces, fiscales y policías, y ha reprochado la doble vara de medir de este partido, que cuando se trata de asuntos que afectan a otros exige "dureza".

Cospedal pide "cuidado" al PSOE a la hora de dar "lecciones de ética" Por otro lado, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Efe, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ha respondido a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, y ha señalado que "hay personas que dan muchas lecciones de cómo se debe comportar uno en un partido político y luego tienen familiares que ocupan ayuntamientos como el de Benidorm".Ha insistido en que el PP ha cesado en todos sus cargos orgánicos y ha suspendido de militancia a "todas las personas que tienen algún tipo de relación" con "Gürtel", mientras que otros partidos, ante casos semejantes, "no han hecho absolutamente nada". En declaraciones al programa 'Los Desayunos de TVE', Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP de Cataluña, ha señalado que su partido actuará con "contundencia y de forma ejemplar" en la lucha contra la corrupción. Ha reiterado que en los diferentes presuntos casos de corrupción en los que han resultado implicados militantes del PP, como el ex presidente de Baleares, Jaume Matas, y el ex tesorero del PP y senador Luis Bárcenas, "se han tomado las medidas necesarias oportunas y contundentes".