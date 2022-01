El ex presidente de Baleares Jaume Matas (PP) recurrirá la fianza de tres millones de euros que le ha impuesto el juez instructor del caso Palma Arena para eludir la cárcel tras imputarle 12 delitos de corrupción política.

En declaraciones en la Cadena Ser recogidas por Europa Press, su abogado, Rafael Perera, ha explicado que además de la fianza, recurrirán el auto del juez José Castro, que llegó a calificar de "kafkianas" y "absurdas" las explicaciones que le dio Matas sobre su presunto enriquecimiento, al estimar que "no se ajusta a derecho".

El Diario de Mallorca, sin embargo, informa este viernes en su edición digital, de que la fianza ya ha sido recurrida ante el juzgado de guardia el miércoles por la noche.

De momento, fuentes de los Juzgados de Guardia informaron a Europa Press que Perera no ha registrado ningún tipo de recurso, mientras que señalaron que Matas tampoco ha hecho efectiva la fianza de 3 millones de euros, para lo cual tiene de plazo hasta el próximo miércoles a las 00.00 horas.

Rafael Perera, califica de "excesiva" esta cuantía y la compara con la fianza que se se le impuso a la ex presidente del Parlment balear de Unió Mallorquina María Antonia Munar por el caso Maquillaje. En este caso la cuantía era de 350.000 euros.

Según informa RNE, Matas no pretende que se le rebaje su fianza a esta cantidad, si no poner de relieve las diferencias entre estos dos casos que afectan, precisamente, a los dos ex altos cargos más importantes de las islas.

El recurso no para el plazo que tiene Matas para entregar los tres millones de euros. Si el próximo miércoles 7 de abril a medianoche, el ex ministro 'popular' no la hace efectiva tendrá que ingresar en prisión.

El juez decretó esta cantidad en un duro y extenso auto, en el que acuerda 72 horas hábiles -con la Semana Santa de por medio- para poder constituir la caución.

Además, Castro acordó la retirada del pasaporte de Matas -que ya había entregado el pasado viernes por orden del juez para evitar su fuga-, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Esta obligación de comparecer ante el Juzgado no será efectiva, hasta que Matas abone la fianza, por lo que no será hasta el próximo 15 de abril, cuando el ex presidente del Ejecutivo balear tenga que acudir por primera vez.

Está previsto que solicite comparecer en un juzgado de Madrid, donde, probablemente, fije su residencia, junto a su familia.

Gestiones para conseguir la fianza Matas está intensificando en los últimos días las gestiones para reunir la fianza judicial de tres millones de euros que le reclama la Justicia, por lo que está previsto que agote el plazo máximo para pagarla, teniendo en cuenta que es Semana Santa y los bancos permanecen cerrados hasta el próximo martes en Baleares. Esta circunstancia impide que pueda conformar cualquier tipo de aval que le permita eludir su ingreso provisional en la cárcel por su presunta participación en el caso Palma Arena, por la construcción del velódromo mallorquín que costó el doble de lo inicialmente presupuestado.

Riesgo de de sustraerse de la justicia En el auto que pretende recurrir Matas, el magistrado alude a la existencia de un "margen de gravedad más que sobrado" como para que el ex presidente pueda sustraerse de la acción de la justicia, "máxime" cuando reside en Estados Unidos. Además apunta que "se sospecha" que en este país o en otro vecino pueda guardar "el grueso de los beneficios ilícitamente obtenidos" a raíz de su presunta implicación en los hechos investigados en el marco del caso Palma Arena. Asimismo, Castro basa su petición de prisión, así como la retirada de su pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional, en la intención de "evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas".