El ex presidente balear Jaume Matas no tendrá que comparecer este jueves ante el Juzgado, a pesar de ser día primero de mes, ya que la obligación de personarse cada 15 días en dependencias judiciales no entrará en vigor hasta que no formalice la fianza de 3 millones de euros que se le ha impuesto.

Así lo ha explicado en declaraciones a Efe el abogado del ex presidente balear, Rafael Perera, quien ha aclarado que si su cliente paga finalmente la fianza impuesta por el juez que instruye el caso, José Castro, el primer día que tendrá que presentarse ante el Juzgado será el próximo 15 de abril.

Matas podrá solicitar no tener que personarse ante el Juzgado que instruye la causa del caso Palma Arena (el de Instrucción número 3 de Palma), alegando su estancia en Madrid para hacerlo en la capital.

Castro calificó de "kafkianas" y "absurdas" las explicaciones que Matas le dio durante su comparecencia la semana pasada en un auto muy duro en el que llegó a decir que el ex presidente balear podía estar "satisfecho" de que las medidas cautelares no fueran más "severas".

El letrado de Matas, no obstante, ha subrayado que él desconoce si su cliente pagará o no los tres millones de euros que se le exigen: "yo me encargo de la parte jurídica, las cuestiones económicas no me corresponden", ha apostillado Perera, quien pasará estos días festivos de vacaciones fuera de la isla.

Perera presume que Matas apurará el plazo fijado hasta el miércoles, día 7, a las doce de la noche, para formalizar la cantidad solicitada por el juez para poder eludir la prisión.

"No sé si agotará el plazo, pero presupongo que sí lo hará porque no es fácil reunir tal cantidad de dinero y más cuando hay días de fiesta que dificultan la formalización de los avales con los bancos", ha comentado Perera.