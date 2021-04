Astilleros de Sevilla ha planteado este martes un expediente de regulación de empleo de carácter temporal (ERTE) que afectará a toda su plantilla -248 trabajadores- durante un máximo de un año. La dirección empresarial explica su decisión en la falta de actividad de la factoría sevillana y así prevé que los trabajadores se irán reincorporando a su puesto conforme se vayan recuperando pedidos en los astilleros.

Fuentes del comité de empresa han indicado a Europa Press que los trabajadores "se niegan a aceptar un ERE que ha llegado sin que lo esperásemos" y han anunciado que emprenderán movilizaciones después de Semana Santa. De inmediato realizarán la petición de un mes de huelga para, han explicado, "poder hacer durante un mes todas las acciones y protestas que consideremos". Las primeras protestas podrían convocarse la proxima semana.

Según los representantes sindicales, la falta de actividad "no se justifica por una ausencia de carga de trabajo, pues existen pedidos, sino por el hecho de que no hay posibilidad de financiar esa carga de trabajo". Así, han enumerado varios "problemas" de los astilleros sevillanos como los "continuos retrasos" en el cobro de la nómina o la "amenaza" de los armadores de cancelar pedidos.

Pedirán explicaciones a la Junta

Los trabajadores quieren reunirse con la empresa después de Semana Santa, pero ya advierten que no están dispuestos a aprobarlo con su planteamiento actual. "Aunque la empresa querrá que lo acordemos, nosotros no podemos aceptar esas condiciones", han señalado. Para negociarlo, recuerdan, "queremos conocer cuáles son los planes para la plantilla y cuáles serán los planes de viabilidad". Sobre esa viabilidad también pedirán explicaciones a la Junta de Andalucía en la mesa de negociación.

"Queremos ver qué va a pasar con astilleros", han advertido los representantes sindicales porque, recuerdan, "hay una hoja de ruta conocida desde octubre de 2009 y desde entonces han pasado seis meses, tiempo en el que ha habido variaciones que afectan a ese plan".

"No vamos a aceptar este ERTE, no hemos peleado tanto hasta ahora para tener la planta paralizada totalmente e irnos a nuestra casa", han añadido. La plantilla, reiteran, "no entiende cómo, habiendo trabajo, se tienen que ir a una regulación de empleo".

Astilleros de Huelva ha presentado un concurso de acreedores que contabiliza a la factoría sevillana como un activo de la empresa onubense. Pero según el comité de empresa de Astilleros de Sevilla, esa circunstancia "no afecta al funcionamiento interno de la planta sevillana", como tampoco le influye, aseguran, que el otro accionista de los talleres de Sevilla, Contenemar, también haya abierto un concurso de acreedores.