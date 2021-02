Un tribunal penal de Guatemala ha declarado procedente la extradición a EE.UU. del ex presidente Alfonso Portillo, para que sea procesado en ese país por los delitos de corrupción y blanqueo de dinero.

Los miembros del Tribunal Quinto de Sentencia Penal han fallado a favor de la petición de la Fiscalía de Nueva York que reclama al ex mandatario por supuesto uso del sistema bancario estadounidense para lavar más de 70 millones de dólares.

Tras debatir más de doce horas sobre los argumentos expuestos por la Fiscalía y la defensa del ex mandatario, los jueces, por unanimidad, han acordado dar luz verde a la extradición al encontrar "suficientes elementos probatorios".

Otros procesos penales abiertos

No obstante, la extradición a los EE.UU. no podrá concretarse hasta que se haya dictado sentencia firme en los otros procesos penales que se siguen en contra del ex mandatario en los tribunales locales.

Portillo, detenido el pasado mes de enero en las costas del Caribe a petición de EE.UU., también enfrenta ante los tribunales guatemaltecos un juicio por malversación de fondos, acusación por la que fue extraditado de México en 2008 y por la que tuvo que pagar una fianza de 120.000 dólares para permanecer en libertad.

En este caso, diferente al que encauza en su contra la Fiscalía de Nueva York, Portillo deberá responder ante la justicia por la malversación de unos 120 millones de quetzales (14,9 millones de dólares).

Después de haber escuchado el fallo del tribunal, el ex gobernante, visiblemente afectado, ha asegurado que "no todo está perdido aún".

“No todo está perdido aún“

Su abogado defensor, Telésforo Guerrera, ha calificado el fallo de inconstitucional por, según ha asegurado, haber sido emitido sin resolverse previamente un recurso de excepción presentado la semana pasada.

"Este fallo contradice la Constitución, transgrede las leyes, es totalmente ilegal", señaló Guerra, al anunciar que apelarán la decisión. "Estamos preparados para seguir adelante. Vamos a apelar este fallo ilegal. Tenemos más recursos", ha dicho.