El presidente de la Asociación de familiares de víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, ha considerado que la decisión del Tribunal Supremo salda una deuda con los militares fallecidos y pone final a un proceso "doloroso" con "la verdad y la Justicia en la mano".

Así lo ha indicado, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya confirmado la condena de 3 años de prisión impuesta al general de Sanidad Vicente Navarro y de 18 meses de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por falsear las identificaciones de 30 de los 62 militares muertos en al accidente del Yak-42 en Turquía.

"Es notificar la verdad", "es saldar una deuda que se tiene con 62 personas que estaban de misión, haciendo tareas de su país", ha comentado Sencianes, quien ha insistido en que todos sabían que el citado general no se había equivocado con las identificaciones de los militares, tal y como decía, sino que no había querido hacerlas, según "se ha constatado".

A su juicio, esta decisión del TS da un final a un proceso "con la verdad y con la Justicia en la mano", aunque un final "amargo" después de "todo lo que ha pasado".

Ha lamentado que estas personas, entonces con responsabilidades políticas, quisieran "tapar" lo que ocurrió, mintieran e incluso dijeran que las familias estaban "politizadas", aunque finalmente el TS ha entendido que las pruebas al respecto "son contundentes", ha valorado.

Las familias "luchaban por la verdad" y los politicos "mentían"

Pero "Aznar llegó a decir: 'dejen en paz a los muertos', y nos cerraron las causas dos veces", ha recordado Sencianes, quien ha hecho hincapié en que las familias luchaban "por la verdad" mientras que "políticos y generales se dedicaron a mentir y ocultar", a hacer "sufrir" a las familias.

Así, ha agregado que el esfuerzo que se ha hecho está "brindado a nuestros 62" militares fallecidos entonces, aunque esto recuerda que "fue una desgracia y que además pagaron ellos con su vida".

A su juicio, que el TS haya rechazado, por unanimidad, todos los recursos interpuestos y haya confirmado en su integridad la sentencia de Audiencia Nacional, que consideró al Ministerio de Defensa responsable civil subsidiario, es un éxito también de la ciudadanía. "Todos tenemos derechos y deberes y porque seas político o general no estás eximido de ello", ha apuntado.

No obstante, ha reconocido que la deuda que todavía les queda es una respuesta del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, sobre "si fue él o no quien mandó no identificar a los nuestros".

En su opinión, "Trillo no está en los tribunales pero la verdad lo retrata, de lo que hizo, del cinismo que tuvo, de la ocultación y la mentira". "Es un gran mentiroso y no se merece estar en la política española", ha concluido Sencianes.

Además de por la vía penal, el caso del Yak-42 se ha juzgado también por la vía civil y la semana pasada el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza ha condenado a la compañía aérea Ukranian Mediterranean Airlines (Um Air), a la reaseguradora BUSIN Joint Stock Insurance y la contratista alemana Chapman Freeborn al pago de 6.125.500 euros de indemnización a sus familias.