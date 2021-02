El escritor y académico Miguel Delibes ha muerto a los 89 años en su casa de Valladolid, rodeado de sus seres queridos, según han informado a Efe fuentes familiares.

El féretro del literato ha llegado poco después de las 12:00 horas de este viernes al Ayuntamiento de Valladolid, en cuyo Salón de Recepciones quedará instalada su capilla ardiente.

El consistorio ha celebrado un pleno para decretar tres días de luto en la ciudad y las banderas ya ondean a media asta. También la Junta de Castilla y León guardará tres días de luto por el fallecimiento.

Los restos de Delibes serán incinerados este sábado y, según fuentes municiplaes, son cenizas descansarán en el Pabellón de Personajes Ilustres del Cementerio del Carmen de Valladolid.

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, en declaraciones a Radio Nacional, ha considerado "una lástima" que "no haya dado tiempo a que tenga el premio Nobel" , ya que "es uno de los autores universales que realmente lo merecía".

Una vocación literaria tardía y premiada

Miguel Delibes Setién nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920. Estudió Comercio y Derecho y logró la cátedra de Derecho mercantil en la escuela de su ciudad natal.

Comenzó como caricaturista de El Norte de Castilla a comienzos de los años 40. Desarrolló su carrera periodística en el diario decano de la prensa española, donde llegó a ser subdirector y luego director, puesto que ocupó hasta 1963.

“Su carrera comenzó con La sombra del ciprés es alargada, con la que ganó el Nadal“

Delibes no empezó a escribir literatura hasta los 25 años. Con La sombra del ciprés es alargada, su primera novela, ganó el premio Nadal en 1948, cuando el galardón era independiente y prestigioso.

05.27 min Interesante entrevista en la que Miguel Delibes habla sobre su vocación literaria, los temas que inspiran sus narraciones y de la influencia de su biografía en su producción literaria. (RNE 1964)

Desde entonces, su obra no hizo más que crecer en cantidad y calidad. Hasta su último libro, La tierra herida: ¿qué mundo heredarán nuestros hijos?, publicado junto a su hijo en 2003, han sido más de 60 libros, incluyendo obras como El camino, Las ratas, Los santos inocentes, Señora de rojo sobre fondo gris o El hereje, su última novela, que mereció el Premio Nacional de Literatura.

Antes había recibido los principales reconocimientos de las letras hispanas: el Premio Príncipe de Asturias en 1982, el Nacional de las Letras en 1991 y el Premio Cervantes en 1993.

Desde el mundo del cine también llegaron los reconocimientos en forma de adaptaciones de sus obras: El camino en 1963 y 1977, Mi idolatrado hijo Sisí en 1963 (titulada Retrato de familia), El príncipe destronado (1977 como La guerra de papá), Los santos inocentes (1984) o Las ratas en 1998, son algunas de ellas.

¿Cómo estás? "Mal", respondía últimamente en todas las entrevistas. Sin la posibilidad de escribir desde finales de los 90, Miguel Delibes daba su vida "por vivida" ya desde años antes de su muerte, "no porque crea que ya lo he hecho todo en la vida, sino por el convencimiento de que ya no puedo hacer más", explicaba.