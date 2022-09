Jason Reitman, nominado por 'Up in the air'

Ésta, como la de Quentin Tarantino, es la segunda nominación a mejor director para el canadiense Jason Reitman, tras la lograda por Juno (2007). Curiosamente, ambos se tuvieron que conformar con el premio a mejor guión (Quentin por Pulp Fiction).

Up in the air no hace sino confirmar que nos hayamos ante uno de los cineastas a seguir, pero este año tampoco parece tener demasiadas posibilidades de éxito. Su próximo proyecto es Bonzai Shadowhands, sobre un ninja retirado, que lleva una existencia mediocre.