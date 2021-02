La manifestación contra la ubicación del Almacén Temporal Centralizados (ATC) de residuos nucleares en Castilla-La Mancha ha reunido a miles de personas en en Guadalajara bajo el lema 'Yebra no se vende' escrito en una gran pancarta con la que vecinos de la localidad alcarreña encabezaron la marcha.

Entre la multitud podían verse una gran cantidad de banderas de Castilla-La Mancha y con el símbolo antinuclear, además de otras pancartas con los lemas 'ATC, no en Castilla-La Mancha', 'ATC, no en Cuenca' y 'ATC, no en Guadalajara'. Algunos carteles hacían referencia asimismo a la ausencia de la secretaria general y presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que a esta hora tiene un programado un acto en Talavera (Toledo).



Además del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, a la manifestación, que se inició bajo el sonido de los tambores, se han sumado el presidente de las Cortes regionales, Francisco Pardo, y varios dirigentes del PSOE regional y local. Por parte del PP, asistió el presidente del PP de Guadalajara y alcalde de la localidad, Antonio Román. También secundaron la marcha dirigentes de IU a nivel local y regional y estuvieron representados los sindicatos.



Barreda, calificó hoy de "éxito" la manifestación y afirmó que "estamos diciendo de forma clara cuál es la posición de Guadalajara y de Castilla-La Mancha, que no queremos que se instale ni en Guadalajara ni en Cuenca el almacén de residuos nucleares".

Preguntado por la ausencia de la secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, Barreda se preguntó por qué tampoco estuvo en la manifestación en Talavera de la Reina (Toledo) en defensa del Tajo que se celebró en junio del pasado año. "Es ella quién tiene que dar explicaciones sobre sus comportamientos", zanjó.

Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero, abrió un concurso "innecesario" para la instalación del Almacén Temporal de Centralizado (ATC) de residuos nucleares en España que "ha promovido la confrontación entre personas, partidos, ciudades, pueblos y comunidades".