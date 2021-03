Tres directivos de Google han sido condenados por un tribunal de Milán a seis meses de prisión por no impedir la difusión de un vídeo y por atentar contra la vida privada de un adolescente incapacitado, que era golpeado e insultado por sus compañeros de instituto en unas imágenes subidas a Google Vídeo.

Los condenados, aunque finalmente no tendrán que ir a la cárcel según la legislación italiana, son David Carl Drummon, ex presidente del Consejo de Administración de Google Italia y actual vicepresidente senior, George de los Reyes, ex miembro del Consejo de Administración de Google Italia y actualmente jubilado, y Peter Fleitcher, responsable para las estrategias de privacidad en Europa de Google.

Había un cuarto imputado acusado de difamación, Arvind Desikan, responsable de Google Video para Europa, que ha sido absuelto.

El vídeo mostraba cómo el joven, que padece síndrome de down, era insultado y golpeado por parte de compañeros suyos de un centro de formación de la ciudad italiana de Turín (norte), imágenes que fueron colgadas en septiembre de 2006 durante dos meses en Google Video, el servicio de vídeos online de Google antes de que adquiriera la plataforma YouTube.

La grabación había sido, además, incluida en la categoría de vídeos más divertidos y había llegado al puesto número 29 de los más vistos.

“Nos encontramos con una condena por negligencia“

Según explica a RTVE.es Javier de la Cueva, abogado y estudioso de las relaciones entre el derecho y la tecnología. "nos encontramos con una condena por negligencia, porque tardaron dos meses en retirar el vídeo".